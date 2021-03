Amatrice, il piano per la ricostruzione passa nel ricordo del sindaco morto. "Il miglior modo per ricordare Tonino"

30 marzo 2021 a

Il consiglio comunale di Amatrice approva all’unanimità il Programma straordinario di ricostruzione, l’eredità del sindaco Antonio Fontanella. Presente anche il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Giovanni Legnini. Antonio Fontanella, per tutti Tonino, aveva dedicato tutte le sue energie a predisporre il necessario perché questo passaggio fondamentale per la ricostruzione di Amatrice fosse compiuto, e ieri, lunedì 29 marzo, il consiglio comunale non ha tradito le aspettative, mostrando unità e senso di responsabilità.

Il Programma permetterà di accelerare tutti i processi sia per quanto riguarda il settore pubblico che quello privato, con una serie di procedure in deroga alla normativa urbanistica, come indicato sia nel decreto sisma del dicembre 2019 che nel Decreto sulle semplificazioni varato a fine luglio dal Governo. La presenza del Commissario Legnini, è stata il giusto tributo al lavoro svolto ed uno sprone a continuare. Alla seduta, aperta con il ricordo del sindaco Fontanella da parte del presidente del consiglio Di Marco e con un minuto di raccoglimento, erano presenti tutti i consiglieri comunali, e nel corso sono state esaminate tutte le proposte avanzate dalla popolazione nel corso dell’Udienza Pubblica del 15 marzo scorso.

Le dichiarazioni del consigliere comunale Federico Capriotti aiutano a comprendere nello specifico quanto accaduto ieri “alcuni interventi potranno procedere senza bisogno di ulteriori atti, ad esempio i cittadini potranno costituirsi in consorzio e nominare quindi i tecnici per poi presentare attraverso una classica Scia i progetti di ricostruzione per gli aggregati del centro storico. Abbiamo delle disposizioni regolamentari per come dovranno essere realizzate le facciate degli edifici, mentre per la ricostruzione pubblica, che in alcuni casi interferisce con quella privata e la ostacola, abbiamo segnalato al Commissario una serie di opere pubbliche prioritarie. Tra queste la rimozione delle macerie rimaste, in verità una minima percentuale, ma che in alcuni casi sono sottoposte a sequestro per le indagini in corso. Altra priorità è la viabilità alternativa e tutte le chiese e edifici pubblici come la Chiesa di Sant’Agostino, la Torre Civica, l’ex Museo Civico, la chiesa di Santa Maria del Suffragio e la chiesa di San Francesco. Ancora poi abbiamo chiesto la realizzazione dei sottoservizi, e abbiamo richiesto che le reti, nelle due vie principali, corso Umberto I e via Roma siano ospitate in uno smart tunnel ispezionabile, come quello realizzato a L’Aquila, con tutte le connessioni necessarie alla realizzazione di una smart city”.

Un consiglio comunale a poche ore dal funerale del sindaco Fontanella, ma per questo ancora più significativo, ricorda Capriotti “è stato un lavoro delineato con lui ed il messaggio è quello di voler continuare fino a quando saremo in carica quello che lui aveva progettato ed impostato”.



