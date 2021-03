Rieti, poliziotti aggrediti e feriti durante un controllo anti Covid

Paola Corradini 30 marzo 2021 a

Un pomeriggio di ordinaria follia in centro storico che avrebbe potuto avere un epilogo decisamente peggiore. Tutto inizia nel pomeriggio di domenica quando al 113 arriva una richiesta di pronto intervento della polizia a causa di schiamazzi e disturbo provenienti da un appartamento in via del Porto, in pieno centro storico. In una zona dove da tempo i residenti lamentano una situazione al limite con atti vandalici e disturbo della quiete pubblica. Gli agenti della polizia sono arrivati con due volanti, impegnate nei consueti servizi di controllo del centro storico, si sono immediatamente recati nell’abitazione segnalata e hanno raggiunto l’appartamento da cui provenivano forti rumori e musica ad alto volume.

Gli agenti sono entrati all’interno ed hanno visto che all’interno dell’abitazione erano presenti diverse persone, tra cui anche gli inquilini dell’appartamento sottostante nonostante i divieti imposti dalle normative anti Covid. Appena entrati nell'appartamento gli agenti, senza avere neanche il tempo di reagire, sono stati immediatamente aggrediti da due uomini, prima verbalmente e poi fisicamente, con gli occupanti che hanno afferrato prima utensili e poi un grosso coltello da cucina. Soltanto l'intervento di altri agenti ha evitato che due degli uomini trovati all’interno dell’abitazione e con loro una donna, ferissero gravemente i poliziotti entrati per primi. Dopo una colluttazione e non senza fatica gli agenti sono riusciti ad immobilizzare gli aggressori anche se hanno riportando lesioni e ferite anche se non gravi come stabilito dai medici del pronto soccorso. Gli aggressori sono risultati essere due fratelli, di 32 e 29 anni, di nazionalità rumena già conosciuti per reati contro il patrimonio e contro la persona, mentre la donna, 43 anni, anch'essa cittadina rumena, è stata denunciata in stato di libertà. I due aggressori sono ora a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha disposto immediatamente gli arresti domiciliari con l'accusa di di violenza, minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Le altre persone che si trovavano all'interno dell'appartamento dove è scoppiata la rissa, anche loro tutti di nazionalità rumena, sono state multate per aver violato le norme anti Covid-19.

Quello di domenica è l'ultimo episodio di violenza che si verifica nel centro storico cittadino, episodio che nulla ha a che fare con la “movida” contro cui in molti puntano il dito, anche da prima della pandemia. La cosa certa, dati delle forze dell'ordine alla mano, è che in questi ultimi anni alcune vie del centro cittadino sono ormai ostaggio di spacciatori e malintenzionati che, è accaduto spesso, hanno costretto alcune famiglie a lasciare gli appartamenti dove vivevano perché non più sicuri, soprattutto di notte. Le zone più a rischio sono comprese tra San Francesco e Via del Porto dove molti sono i vicoli diventati ormai terra di nessuno e infrequentabili durante le ore notturne. La paura è di chi deve tornare a casa dopo il tramonto. I controlli a tappeto delle forze dell'ordine hanno sicuramente portato ad una maggiore sicurezza, ma è anche vero che controllare ogni vicolo diventa complesso vista anche la disponibilità di uomini e mezzi che questura e carabinieri hanno. Un altro problema è che, in questi ultimi mesi, anche altri quartieri lontani dal centro storico sono diventati luoghi dove lo spaccio e le risse avvengono più di quanto sia pensabile.

