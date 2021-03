Rieti Covid, il bollettino del 29 marzo: 36 nuovi casi e 11 guariti

29 marzo 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 36 nuovi casi e 11 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dall'aggiornamento sull'andamento della pandemia di lunedì 29 marzo. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 36 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (11), Amatrice (2), Ascrea (1), Cantalice (4), Cantalupo in Sabina (1), Cittaducale (1), Collevecchio (1), Fara in Sabina (5), Mompeo (1), Monteleone Sabino (1), Poggio Mirteto (1), Poggio Moiano (2), Poggio Nativo (1), Tarano (1), Torricella in Sabina (3).

Si registrano 11 nuovi guariti: (2) Rieti – (1) Belmonte in Sabina – (1) Borgorose – (2) Cittaducale – (2) Fara in Sabina – (2) Monte S. Giovanni – (1) Torricella in Sabina. Il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è 69 e dunque il totale dall'inizio della pandemia è 66.650. Totale positivi in provincia di Rieti: 1.155.

La Asl di Rieti su La7, oggi pomeriggio alle 16 circa, con un collegamento in diretta dall'ospedale de'Lellis di Rieti... Pubblicato da ASL RIETI su Lunedì 29 marzo 2021

La Asl di Rieti su La7, oggi pomeriggio, 29 marzo, alle 16 circa, con un collegamento in diretta dall'ospedale de' Lellis di Rieti per parlare dei pre-test per lo studio delle varianti, inglese, brasiliana e sudafricana, del Covid. Si tratta di sonde provviste di reagenti di ultimissima generazione, che la Asl di Rieti, attraverso il Laboratorio Analisi dell'ospedale provinciale, utilizzerà in tutti i casi di sospetta variante da Covid. A collegarsi con l'ospedale di Rieti sarà la trasmissione Tagadà.

