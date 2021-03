Rieti Covid, il bollettino del 28 marzo 2021. Due morti, 62 nuovi casi e 54 guariti

28 marzo 2021 a

Due morti, 62 nuovi casi e 54 guariti. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus. A perdere la vita un uomo di 41 anni che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale De Lellis e un altro di 50 deceduto in una struttura ospedaliera di Roma All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 62 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (8), Amatrice (2), Borgorose (1), Cantalice (1), Casaprota (1), Casperia (3), Cittaducale (6), Collevecchio (1), Fara in Sabina (9), Magliano Sabina (1), Montebuono (3), Montopoli in Sabina (3), Poggio Catino (1), Poggio Mirteto (3), Selci (2), Stimigliano (1), Tarano (3), Toffia (5), Torri in Sabina (2), Torricella in Sabina (4) e Varco Sabino (2).

Si registrano 54 nuovi guariti: (10) Rieti – (3) Cantalice – (3) Cittaducale – (1) Collalto Sabino – (1) Concerviano – (1) Contigliano – (8) Fara in Sabina – (3) Micigliano – (6) Monte S. Giovanni – (1) Montenero Sabino – (4) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (5) Poggio Mirteto – (2) Scandriglia – (1) Selci – (1) Stimigliano – (2) Tarano – (1) Toffia.

Il numero dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 425. Numero totale tamponi eseguiti dall'inizio della pandemia 66.581. Totale positivi in provincia di Rieti: 1.130.

