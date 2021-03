Rieti, la start up che salva gli ulivi col digitale. Uno degli ideatori è Damiano Angelici di Configni

Alfredo Parroccini 28 marzo 2021 a

Fortitude Group Holding investment e Innova Venture hanno investito nella startup agritech “Elaisian” complessivamente 625 mila euro. All’investimento hanno partecipato diversi business angel con ulteriori 280 mila euro, a cui si aggiunge anche il contribuito della Regione Puglia per 160 mila euro, portando così l’investimento totale a oltre 1 milione di euro. Elaisian è il sistema di supporto alle decisioni (DSS) che previene le malattie dell’olivo e della vite, in grado di ottimizzare i processi di coltivazione. La startup ha lo scopo di promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione nel settore agricolo attraverso lo sviluppo di servizi per la digitalizzazione di aziende agricole. L’investimento consentirà di consolidare il mercato italiano e spagnolo, andando poi a scalare in altri Paesi del Mediterraneo dove l’azienda è già presente, come Grecia, Portogallo e Nord Africa".

Elaisian ha quindi davanti un grande mercato da poter soddisfare, il quale ogni anno sempre di più sta iniziando a utilizzare i sistemi tecnologici ed innovativi in agricoltura. “Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato Andrea Ciampalini, Direttore Generale di Lazio Innova - per questo investimento in un settore, quello agritech, di grande interesse per il Lazio".

“La tecnologia nel settore primario grazie all’agricoltura di precisione sta prendendo ogni giorno sempre più piede – hanno sottolineato Damiano Angelici , originario di Configni, e Giovanni Di Mambro di Roma, co-fondatori di Elaisian – con la forte evidenza dei benefici che i Big Data portano in questo settore. Avere un impatto sull’ambiente e sulle piante ma anche sulla vita lavorativa di ogni azienda agricola è per noi un vanto ed è grazie al lavoro fatto assieme a loro che possiamo migliorare costantemente il nostro sistema. L’ingresso di Fortitude 1780 e Lazio Innova nel capitale di Elaisian è una grande opportunità di crescita che ci consentirà di fare un considerevole passo avanti nel settore dell’AgTech a livello internazionale e poterci giocare un’importante partita fuori dai confini italiani, potendo così fornire il maggior numero di aziende agricole presenti nei paesi del Sud Europa.”

Grazie ad una Stazione Agrometeo, che monitora il microclima di ogni uliveto o vigneto, si generano report che vengono inviati alle aziende agricole (oltre 1000 in dieci Paesi del Mondo) i quali permettono di prevenire la presenza di patogeni con una settimana di anticipo e capire se fare un trattamento o meno. Una super tecnologia “ “Made in Italy”,affermata e apprezzata in tutto il mondo.

