Rieti, le scuole restano chiuse fino a dopo Pasqua. Stessa decisione a Fara in Sabina, Cantalupo e Montelibretti

Le scuole restano chiuse fino a dopo Pasqua a Rieti, Cantalupo, Fara in Sabina e Montelibretti. Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, firmerà a breve un’ordinanza che dispone la chiusura, nei giorni 30 e 31 marzo, delle attività in presenza degli istituti comprensivi, delle scuole dell’infanzia e dei nidi presenti su tutto il territorio comunale.

"La decisione, a tutela della salute pubblica, è stata assunta anche in considerazione del fatto che la riapertura delle scuole in presenza per soli due giorni, prima della sospensione per le vacanze pasquali, esporrebbe la popolazione al rischio di contagio proprio nel periodo di maggior diffusione di nuove varianti che risultano essere più aggressive sulla popolazione giovanile", si legge nella nota diramata da Palazzo di Città. A chiedere di posticipare il rientro in presenza al 7 aprile per le attività didattiche del primo ciclo, erano stati anche alcuni Dirigenti scolastici con una nota inviata al sindaco nella mattinata odierna. L’ordinanza sarà disponibile nelle prossime ore sull’Albo Pretorio online del Comune di Rieti.

Stessa decisione anche a Cantalupo in Sabina: "A seguito delle indicazioni inserite nel nuovo Dpcm, che prevedono la ripresa delle attivita didattiche per i ragazzi fino alla prima media per soli due giorni, 30 e 31 Marzo, antecedenti alla chiusura pasquale prevista per il 1 di Aprile, dopo aver comunicato la decisione alla Dirigente Scolastica, considerato il rischio di vanificare i risultati ottenuti nelle settimane precedenti, comunichiamo che con Ordinanza del Sindaco in itinere, le lezioni svolte nel plesso di Cantalupo saranno sospese fino al termine delle vacanze di Pasqua", si legge in una nota del Comune pubblicata su Facebook.

Slitta il ritorno in classe anche a Fara in Sabina: "Accertato che il Lazio da martedì sarà in zona arancione, con la conseguente apertura delle scuole per due soli giorni, martedì 30 e mercoledì 31 marzo, prima della chiusura pasquale il 1 aprile, la giunta ha deciso all'unanimità di mantenere il 30 e il 31 marzo in didattica a distanza le scuole di ogni ordine e grado, compresi nidi e ludoteche. In questo momento risulta prioritario fermare i contagi ed evitare di vanificare tutti i sacrifici fatti finora. Anche questa settimana infatti l’indice di contagi è stato molto alto per il nostro Comune, con importanti picchi di casi giornalieri. Pur comprendendo perfettamente tutte le difficoltà, scegliamo la via della cautela per contribuire al calo del numero dei positivi. Sarà fondamentale nelle giornate di Pasqua mantenere il massimo rigore soprattutto nelle nostre case. Insieme dobbiamo impegnarci per superare questa fase, perché i nostri ragazzi possano tornare a scuola in presenza in sicurezza e tutte le attività commerciali alle loro normali gestioni".

Scuole chiuse il 30 e 31 marzo anche a Montelibretti, comune della sabina romana: "Ho ed abbiamo riflettuto a fondo riguardo la ripresa dell'attività scolastica e la conseguente riapertura delle scuole. A Montelibretti, benché i numeri fossero e restino comunque confortanti, abbiamo avuto un aumento rilevante dei casi di positività e di conseguenza, visto che si tratta della salute dei bambini e dei ragazzi, e quindi anche delle rispettive famiglie e di tutta la comunità, ho deciso di emettere ordinanza per chiudere le scuole di ogni ordine e grado di tutto il territorio comunale, nelle giornate di martedì 30 marzo e mercoledì 31 marzo.

Dobbiamo ritrovare la normalità e riscoprire anche le cose più semplici della nostra esistenza ma non possiamo affannarci con scelte che, per un beneficio discutibilissimo e minimale, possono mettere a rischio la salute pubblica. Restiamo a disposizione totale delle famiglie, delle istituzioni scolastiche e di ogni singolo cittadino della nostra cittadina", scrive il sindaco.

