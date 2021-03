Rieti Covid, il bollettino del 27 marzo. Un morto, 61 nuovi casi e 29 guariti

27 marzo 2021 a

Un morto, 61 nuovi casi e 29 guariti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti del 27 marzo. A perdere la vita un uomo di 76 anni che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale De Lellis. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (21) – Antrodoco (1) – Borgo Velino (1) – Cantalice (5) – Castel Sant'Angelo (1) – Cittaducale (4) – Collevecchio (1) – Contigliano (7) – Fara in Sabina (4) – Forano (1) – Magliano Sabina (1) – Monte S. Giovanni (2) – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (2) – Petrella Salto (1) – Poggio Bustone (1) – Poggio Moiano (1) – Scandriglia (2) – Stimigliano (1) – Toffia (1) – Torricella in Sabina (1).

Si registrano 29 nuovi guariti: (9) Rieti – (5) Borgorose – (3) Cantalice - (2) Cittaducale – (3) Contigliano – (2) Montopoli in Sabina – (2) Pescorocchiano – (3) Poggio Bustone. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 488 tamponi e dunque dall'inizio della pandemia sono stati effettuati 66.156 test. Totale positivi in provincia di Rieti: 1.124.

Nella notte aperto il servizio di prenotazione anche per gli over 60 anni nel Lazio. Nella fascia 68-69 anni sono già oltre 40 mila le prenotazioni effettuate in poche ore e di queste 3 mila tramite la App SaluteLazio. Sono partite bene nel Lazio le prenotazioni degli over 70 anni, dal 10 marzo giorno di apertura delle prenotazioni nella fascia 70-79 anni sono infatti già circa 400 mila le prenotazioni effettuate. Nella giornata di ieri nuovo record sono state effettuate oltre 26 mila somministrazioni di vaccino e dalla prossima settimana si andrà a circa 30 mila al giorno. Per quanto riguarda gli Over 80 con la doppia dose sono il 40% dei prenotati. Per tutto il mese di aprile a causa delle dosi ridotte di Astrazeneca i medici di medicina generale lavoreranno in prevalenza con Pfizer, sono state date indicazioni a tutte le Asl. Non appena arriverà il vaccino Johnson&Johnson verrà dato a tutti i medici di medicina generale.

