Amatrice piange il sindaco morto. Oggi i funerali di Antonio Fontanella celebrati dal vescovo Domenico Pompili. La diretta su Facebook

Amatrice, si svolgeranno oggi, 27 marzo, alle ore 14.30 al campo sportivo Tilesi celebrati dal vescovo di Rieti Domenico Pompili i funerali del sindaco Antonio Fontanella con l’amministrazione comunale che per la giornata odierna ha proclamato la giornata di lutto cittadino. Fontanella, che aveva accusato un malore lo scorso sabato, è morto giovedì 25 marzo al Policlinico Gemelli dove era ricoverato.

A causa delle limitazioni legate alla pandemia da Covid19, i funerali si terranno in forma privata. Quindi la funzione sarà trasmessa in streaming nella pagina Facebook del Comune di Amatrice e sulle frequenze di Mep Radio organizzazione. “Gli attestati di stima ricevuti in queste ore, sia da parte della popolazione che di molte autorità, testimoniano la bontà del lavoro effettuato per questo territorio da Fontanella nel corso degli anni. In particolare c’è da sottolineare l’enorme lavoro di preparazione del programma di ricostruzione che lo ha impegnato fino agli ultimi giorni e che permetterà, finalmente, l’avvio del processo di ricostruzione anche nel centro cittadino - fanno sapere dal Comune di Amatrice -. La volontà espressa dalla famiglia è quella di devolvere, al posto dei fiori, le donazioni che potranno essere effettuate tramite bonifico con causale ‘Adotta un Opera Codice 037 Complesso di San Francesco’ Comune di Amatrice IT 37 O 08327 73470 000000005400. La strada tracciata per la ricostruzione rimarrà un segno indelebile nella storia di Amatrice, e su quel solco si potrà procedere per concludere il percorso che la riporterà al suo splendore” concludono dal Comune.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati alla comunità di Amatrice e alla famiglia di Antonio Fontanella negli ultimi giorni da tutte le cariche dello Stato. L'assessore regionale al lavoro Claudio Di Berardino ha già annunciato nei giorni scorsi che oggi sarà presente ad Amatrice per i funerali. Il Comune per oggi ha proclamato il lutto cittadino.

