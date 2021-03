Le Iene, i misteri del sequestro Silvia Romano. La strana figura del reatino Valter Tozzi

26 marzo 2021 a

Le Iene tornano ad occuparsi dei misteri del rapimento di Silvia Romano e in particolar modo della strana figura di Valter Tozzi, il reatino che avrebbe avuto un ruolo nelle prime fasi del sequestro per cercare di liberare la ragazza. Da settimane Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli sono sulle sue tracce e recentemente lo hanno intercettato proprio a Rieti. "Non c'avete capito un ca**o, avete toccato un tasto che non dovevate toccare", ha detto il misterioso uomo per poi andare via. Qualche mese fa Le Iene sono entrate in possesso dell'audio di alcune telefonate tra Tozzi e l'imprenditore Stefano Saraceni, con interessi in Kenya, che fu contattato dal misterioso uomo per un aiuto nelle trattative. "Rappresento la voce del presidente del consiglio Conte", si presentò il reatino. Le Iene hanno notato la sua presenza al fianco di alte cariche dello Stato in eventi pubblici e delicati.



Durante il servizio viene ascoltato anche il direttore di Rieti Life, Emiliano Grillotti: "Ho conosciuto Valter Tozzi nel 2009 durante il G8 de L'Aquila. Credevo fosse un mio collega. Aveva un pass da giornalista, ma probabilmente non era un collega. Si muoveva in maniera disinvolta rispetto a noi". Grillotti rivela poi di aver ritrovato una foto di Tozzi dietro Barak Obama.

Poi il direttore di Rieti Life fa un'altra rivelazione. "Ho visto Tozzi parlare da solo in auto con Bertolaso". Spulciano sul suo archivio da fotoreporter poi Grillotti ha trovato scatti che ritraggono Tozzi allo stadio, vicino a Ciampi nel 2005 o in altre occasioni ufficiali.

Le Iene hanno sentito poi alcune persone che abitano nella sua zona. "Conosceva tutte le persone della Dicomac durante il terremoto di Amatrice" Nel servizio parla anche il fratello dell'uomo misterioso - tra i due non corre buon sangue - che ha rivelato che Tozzi sarebbe un carabiniere ed ha visto le divise in auto. Il fratello rivela di averlo denunciato per delle minacce. Ma della denuncia si sarebbe persa ogni traccia.

