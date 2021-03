Fara in Sabina, rottura convenzione polizia locale. Il Tar dà ragione al Comune

Paolo Giomi 26 marzo 2021 a

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio dà ragione al Comune di Fara Sabina, rigettando il ricorso presentato dall’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio sulla rescissione della convenzione per la gestione associata del corpo di polizia locale.

Nel dispositivo, pubblicato nella giornata di oggi, il presidente della sezione giudicante del Tar, Elena Stanizzi, mette nero su bianco come “non emergano i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, dovendosi evidenziare che con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 2021 l’ente resistente ha confermato il proprio recesso dalla convenzione non intendendo proseguire nella gestione associata del servizio tenuto conto anche delle inefficienze riscontrate, sicché, venendo in rilievo un atto non già meramente conformativo bensì frutto di una rinnovata istruttoria e di un nuovo apprezzamento, la lesione lamentata dalla ricorrente si concentra su detta ulteriore deliberazione che non consta ancora avere costituito oggetto di impugnazione, emergendo, altresì, per quanto esposto, possibili profili di improcedibilità del ricorso introduttivo”.

A questo i giudici amministrativi aggiungono che i ricorrenti (I Comuni facenti parte dell’Unione della Valle dell’Olio) abbiano basato la richiesta di sospensione della rescissione dell’accordo su “considerazioni generiche”, non sufficienti per la presa in considerazione da parte del Tar. Motivo tale da indurre i giudici amministrativi a considerare non sufficienti i presupposti per l’accoglimento del ricorso. Ricorso che, pertanto, viene rispedito al mittente. L’Unione dei Comuni della Valle dell’Olio, ora, può ricorrere in Consiglio di Stato secondo legge.

