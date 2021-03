Fiano Romano, scuole chiuse anche la prossima settimana

26 marzo 2021 a

a

a

Fiano Romano, numeri da allerta rossa, nonostante l’imminente passaggio in arancione di tutta la Regione Lazio, quelli del Comune, che ad oggi conta 238 positivi, numero simile a quello di vere e proprie cittadine del distretto come Civitavecchia e Cerveteri. Un numero che mette il borgo tiberino a rischio permanenza in rosso, e che obbliga l’amministrazione comunale alla massima cautela.

Emergenza coronavirus, centro storico chiuso di sera

Per questo, nonostante l’anticipazione dell’imminente riapertura delle scuole, il sindaco Ottorino Ferilli e la sua giunta hanno appena deciso di prolungare la chiusura dei plessi di ogni ordine e grado anche per la prossima settimana, indipendentemente da quelle che saranno le decisioni prese a livello regionale.

Salgono i contagi, il sindaco chiude parchi e giardini

“Riteniamo necessario chiudere le scuole e il palazzetto dello sport, anche in previsione di un possibile cambio di colore regionale - ha annunciato il primo cittadino di Fiano - Non ha senso, in questo momento, rischiare altri contagi soltanto per tenere aperte le scuole per i pochi giorni che precedono le vacanze di Pasqua. Considerata la situazione che vive la nostra Comunità, scegliamo la via della cautela per contribuire al calo dei positivi con azioni mirate a contrastare questo picco pandemico”.

Comune a rischio lockdown. Chiusa la pista ciclabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.