Rieti Covid, il bollettino del 26 marzo. Morta anziana, i nuovi casi sono 115 e 30 guariti

Coronavirus, nuova impennata di casi in provincia di Rieti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 115 positivi. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti del 26 marzo. Si registra anche il decesso di una signora di 85 anni al pronto soccorso dell'ospedale De Lellis di Rieti e 30 guariti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 115 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 a Rieti (38), Amatrice (3), Cantalice (2), Casaprota (1), Casperia (2), Castel di Tora (1), Castel Nuovo di Farfa (2), Cittaducale (7), Collalto Sabino (1), Concerviano (1), Configni (1), Contigliano (1), Fara in sabina (14), Fiamignano (1), Magliano Sabina (3), Monte San Giovanni (2), Monteleone Sabino (4), Montopoli in Sabina (5), Nespolo (2), Petrella Salto (1), Poggio Mirteto (1), Poggio Moiano (2), Poggio Nativo (5), Posta (1), Scandriglia (4), Tarano (1), Toffia (5), Torricella in sabina (2) e Vacone (2).

Si registrano 30 nuovi guariti: (12) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Borgorose – (1) Cittaducale – (4) Monte S. Giovanni – (3) Monteleone Sabino – (1) Montopoli in Sabina – (5) Pescorocchiano – (2) Toffia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 484 tamponi. Dall'inizio della pandemia sono 65.668. Totale positivi in provincia di Rieti: 1.093.

Prosegue senza sosta la Campagna vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti. Ad ora il numero di over 80 anni vaccinati, tra prime e seconde dosi è di 10.492 unità su 12.987 chiamati a vaccinarsi in provincia di Rieti. Gli over 80 anni vaccinati con prima dose sono 6.865 (53%), mentre sono 3.627 (28%) gli over 80 anni vaccinati con prima e seconda dose. Con 6.865 prime dosi somministrate e 3.922 prime dosi attualmente prenotate, la Asl di Rieti raggiunge una popolazione residente pari a 10.787 persone (83% over 80anni chiamati a vaccinarsi). Il numero totale di vaccini somministrati in provincia di Rieti supera le 23.000 dosi, attestandosi, ad ora, a 23.314.

