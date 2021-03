Rieti, nuovo ospedale De Lellis: "Ora si acceleri sulla progettazione"

26 marzo 2021 a

“La scelta da parte del Governo di far realizzare il nuovo ospedale di Rieti dall'Inail è un'ottima notizia per la nostra città”. Così dalla segreteria del Pd secondo cui “il lavoro della filiera istituzionale del Partito democratico con in testa il deputato Fabio Melilli, che ancora una volta ha dimostrato lungimiranza, capacità e attenzione per il nostro territorio, dopo essere riuscito a far stanziare per la nuova struttura ospedaliera una somma ragguardevole, ha avuto il merito di costruire un percorso chiaro, con responsabilità e compiti ben delineati e definiti”.

Per il vicesindaco Daniele Sinibaldi “ora abbiamo il dovere di interloquire e confrontarci, immediatamente e in maniera costante nel tempo, tra tutti i livelli istituzionali, per fare in modo che questa grande e positiva novità per la città si concretizzi nel più breve tempo possibile. Contestualmente dobbiamo iniziare ad immaginare e progettare un futuro complessivo per tutta l’area sulla quale sorgerà il nuovo ospedale ma sulla quale insiste anche l’attuale struttura del De Lellis. Ci sono tutti i presupposti per vedere nascere una vera e propria Cittadella della salute”.

Per Paolo Bianchetti della Cisl “la notizia della nuova costruzione dell'ospedale va nella giusta direzione. È evidente che le somme ad oggi comunicate non siano sufficienti ma il fatto che si inizi a concretizzare il percorso è cosa positiva. L'Inail costruirà il nuovo ospedale ed ora si passi alla definizione della gara per la progettazione a cura della Asl di Rieti. Riteniamo che finalmente le tante battaglie annose della Cisl stiano pian piano prendendo forma e il nuovo Ospedale ne è un esempio, come lo sono gli investimenti per la Salaria, i treni bimodali e quelle opere infrastrutturali determinanti per uscire da uno storico isolamento. Resta inteso che su ogni opera la Cisl esulterà al "taglio del nastro". Anche la Cgil Rieti Roma Eva, Spi Rieti Roma Eva e Fp Rieti Roma Eva “esprime soddisfazione e augura una fase di confronto con i sindacati”. La somma stanziata per la nuova struttura ospedaliera ammonta a 189 milioni e a realizzare l’ospedale sarà l’Inail.

