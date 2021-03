Rieti Covid, il bollettino del 25 marzo. I nuovi casi sono 89 e i guariti sono 39

25 marzo 2021 a

Nuova impennata di contagi a Rieti. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 89 nuovi casi, i guariti sono 39. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus della Asl di Rieti del 25 marzo. I nuovi casi si registrano a Rieti (24), Antrodoco (2), Borgo Velino (2), Borgorose (1), Cantalice (3), Casperia (4), Castel Sant'Angelo (2), Cittaducale (4), Collalto Sabino (1), Collevecchio (1), Contigliano (2), Fara in Sabina (24), Monte San Giovanni (1), Montebuono (1), Montopoli in Sabina (3), Poggio Mirteto (2), Poggio Nativo (4), Posta (1), Rivodutri (1), Stimigliano (2), Tarano (1), Toffia (1), Torri in Sabina (1) e Vacone (1).

Si registrano 39 nuovi guariti (11) Rieti, (2) Cantalice, (1) Casaprota, (2) Casperia, (5) Cittaducale, (1) Colli sul Velino, (1) Contigliano, (7) Fara in Sabina, (1) Monteleone Sabino, (2) Montopoli in Sabina, (1) Poggio Mirteto, (1) Poggio Moiano, (2) Poggio Nativo, (1) Scandriglia e (1) Toffia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 300 tamponi, il totale dei test in provincia di Rieti dall'inizio della pandemia è 65.184. Il totale positivi in provincia di Rieti: 1.009.

La direzione aziendale della Asl di Rieti annunciato che da giovedì 1 aprile 2021, in provincia di Rieti, la vaccinazione anti-covid19 si fare anche di notte. Per il momento fino alle ore 22 e successivamente, se il numero delle dosi di vaccino lo consentiranno, fino alle ore 24. Si partirà con il centro vaccinale ex Bosi giovedì 1 aprile. L’Azienda è già al lavoro per ampliare i turni e reperire ulteriore personale. “Si tratta di uno sforzo straordinario – spiega il direttore generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo – ma necessario per velocizzare al massimo la vaccinazione sul territorio della provincia di Rieti. Vogliamo fare in fretta e bene e vaccinare il numero maggiore di persone nel più breve tempo possibile. Iniziamo la sperimentazione dell’orario notturno, dal centro vaccinale ex Bosi, un modello, per la gestione dell’attività vaccinale anti-covid19 e la presa in carico dei pazienti. Un modello che vogliamo utilizzare anche negli altri centri vaccinali che presto attiveremo in altre aree del capoluogo e della provincia”.

