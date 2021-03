Rieti Covid, centro vaccinazioni nella sede della Croce rossa a Passo Corese

Paolo Giomi 25 marzo 2021 a

Al lavoro per realizzare un centro vaccinazioni presso la sede della Croce Rossa della Bassa Sabina, a Passo Corese. E’ l’intento dell’amministrazione comunale, scritto nero su bianco in una lettera che il sindaco, Roberta Cuneo, ha inviato ai medici di base del territorio, alla vigilia della loro discesa in campo per la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19. Dal momento che il luogo deputato sarà proprio quello della Croce Rossa, che fornirà anche assistenza logistica ai dottori farensi, il Comune gioca la carta del riconoscimento dei locali situati lungo la Ternana come centro ufficiale per le vaccinazioni, anche a seguito delle numerose sollecitazioni ricevute, sia da parte dei consiglieri di minoranza, sia da parte di alcuni degli stessi medici condotti.

“Effettuare le vaccinazioni in tempi brevi per contrastare la pandemia Covid-19 è in questo momento considerato prioritario – si legge nella missiva inviata dal sindaco Cuneo ai medici - le difficoltà che si stanno vivendo oramai da più di un anno sono tante e complesse. Il lavoro svolto da tutti voi è stato fondamentale, essendo ad oggi l’unica fonte di informazione e di orientamento più vicina a tutti noi. Vi viene richiesto ora un ulteriore impegno, cruciale ma allo stesso tempo insidioso. Per quanto di nostra competenza, in questa fase organizzativa, che prevede la vaccinazione effettuata dai medici di base, tutta l’amministrazione è a vostra disposizione per supportarvi”.

Dalla campagna di comunicazione sul territorio all’assistenza operativa, dall’ordine pubblico all’istituzione di trasporti speciali dedicati alla vaccinazione, sono solo alcune delle proposte avanzate dal Comune ai medici, ai quali si chiede un incontro preliminare per definire le strategie da mettere in campo. Non solo. Per poter “istituzionalizzare” la creazione di un centro vaccinale a Passo Corese, il sindaco Cuneo ha incontrato martedì 23 marzo la direttrice della Asl di Rieti, Marinella d’Innocenzo. E nel caso in cui venissero ipotizzate altre localizzazioni del centro, non è esclusa la possibilità di individuare qualche struttura all’interno del polo logistico di Passo Corese, distante una manciata di metri dal centro della Croce Rossa. Per questo è intenzione del Comune coinvolgere anche il centro Amazon FCO1.

