Rieti, il nuovo ospedale sarà realizzato dall'Inail. Passa la proposta di Fabio Melilli

Monica Puliti 25 marzo 2021 a

Passo avanti nel cammino di realizzazione del nuovo ospedale San Camillo de' Lellis con la registrazione, da parte della Corte dei conti, del Dpcm che assegna il compito all’Inail. Un passaggio, questo, che segue l’inserimento del nosocomio reatino nella lista delle strutture sanitarie italiane che saranno realizzate dall’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro, che è garanzie sulle tempistiche oltreché sulla definizione delle risorse necessarie. Il risultato è stato possibile grazie all’approvazione dell’emendamento presentato dall’onorevole piddino Fabio Melilli - presidente della quinta commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione – per l’implementazione dell’elenco degli ospedali affinché venisse aggiunto quello di Rieti.

“Ho sempre chiesto alla Regione, sin dall’inizio, che si procedesse in questa maniera per accelerare le procedure per la costruzione del nuovo de' Lellis – dice Melilli – Il fatto che a occuparsi della cosa sia l’Inail costituisce una garanzia sia per quel che riguarda le risorse da mettere in campo (179 milioni, con la Regione che pagherà l’affitto all’Istituto, ndr) che per i tempi di realizzazione; è un po’ come parlare di poteri commissariali, tali da semplificare le procedure che accompagnano, come in questo caso specifico, un’opera pubblica”. Ciò significa che si procederà lungo un percorso diverso da quello inizialmente tracciato dalla legge di Stabilità del 2017, nella quale erano inseriti 76,5 milioni per l’adeguamento sismico del San Camillo De Lellis danneggiato dal terremoto dell’anno precedente, poi approvati attraverso la delibera di ratifica dell’accordo di programma con il ministero della Salute e a cui la Regione Lazio aveva aggiunto, due anni fa, un’ulteriore disponibilità fino a raggiungere la somma di oltre 250 milioni per un nuovo ospedale. “Una serie di difficoltà legate al cambio di destinazione di quei fondi oltreché al loro accorpamento ha suggerito di scegliere una strada più breve – aggiunge l’onorevole Fabio Melilli – e da qui la richiesta attraverso emendamento, presentato dal sottoscritto, di inserire l’ospedale reatino nella lista di quelli che saranno realizzati dall’Inail”.

La direzione Asl ha intanto chiesto al commissario straordinario del Consorzio industriale, Angelo Giovanni Ientile – consorzio proprietario dell’area individuata per il nuovo insediamento, nelle immediate adiacenze del De Lellis, in una zona disponibile e già destinata ad area per servizi sanitari –, lo studio di fattibilità per inviarlo alla Regione Lazio. “Passaggio questo indispensabile – conclude Fabio Melilli – affinché l’Ente possa sbloccare i 12 milioni per la gara di progettazione”.

