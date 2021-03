Rieti Covid, il bollettino del 24 marzo: tre morti, 50 casi e 74 guariti

24 marzo 2021 a

Altri tre morti, 50 nuovi casi e 74 guariti. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti sull'emergenza coronavirus del 24 marzo. A perdere la vita un uomo di 68 anni (struttura ospedaliera Viterbo), donna 77 anni (struttura ospedaliera Roma), un uomo di 91 anni (reparto Malattie Infettive dell'ospedale de Lellis Rieti). All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 50 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (23), Cantalice (2), Casperia (1), Cittaducale (4), Collevecchio (3), Fara in Sabina (6), Forano (1), Magliano Sabina (1), Micigliano (2), Pescorocchiano (1), Poggio Bustone (1), Poggio Mirteto (1), Poggio Nativo (2) e Vacone (2). Si registrano 74 nuovi guariti: (24) Rieti – (3) Amatrice – (1) Antrodoco – (3) Cantalice – (1) Casperia – (2) Cittaducale – (3) Contigliano – (9) Fara in sabina – (1) Greccio – (1) Longone Sabino – (7) Monte S. Giovanni – (1) Monteleone Sabino – (1) Montopoli Sabina – (4) Pescorocchiano – (2) Poggio Mirteto – (5) Poggio Nativo – (2) Scandriglia – (1) Selci – (1) Stimigliano – (1) Tarano – (1) Toffia. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 426 tamponi dunque dall'inizio dell'emergenza il numero dei test è 64.884. Totale positivi in provincia di Rieti: 959.

E’ iniziata oggi, 24 marzo, la fase di reclutamento delle persone affette da diabete. Lunedì 29 marzo, presso il centro vaccinale ex Bosi di Rieti, la Asl di Rieti inizierà a vaccinare le prime 150 persone in trattamento attivo presso il servizio di Diabetologia della Asl di Rieti diretto dalla dottoressa Anna Rita Aleandri, precedentemente individuate per gravità della patologia.

L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti, comunica inoltre che sono aperte le prenotazioni, sul link prenotavaccino-covid.regione.lazio.it, per i soggetti vulnerabili che sono in possesso delle seguenti esenzioni: Fibrosi Polmonare idiopatica RHG010, Sclerosi Polmonare Amiotrofica RF0100 - Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla 046.340, Miastenia Gravis RFG101, Miastenia Gravis RF0180 - Polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante, Miastenia Gravis RF0181- Neuropatia motoria multifocale, Miastenia Gravis RF0182 - Sindrome di Lewis-Summer, Patologie neurologiche disimmuni RF0183 - Sindrome di Guillan Barrè, Fibrosi cistica 018.277.0, Fibrosi cistica 008.571.2 - Cirrosi epatica alcolica, Fibrosi cistica 018.571.5 - Cirrosi epatica senza menzione di alcol, Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica 008.571.6 - Cirrosi biliare, Pazienti affetti da talassemia RDG010 - Talassemie, Sindrome di down 065.758.0, Invalidi civili al 100% titolari di assegno di accompagnamento C02, Ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a 1/10 ad entrambi gli occhi C05. Prenotazioni aperte, sempre attraverso il link prenotavaccino-covid.regione.lazio.it, anche per gli over 70. Ogni lunedì, sempre presso il centro vaccinale ex Bosi, saranno inoltre vaccinate le persone vulnerabili che non rientrano nelle fasce e categorie menzionate. Tali persone, in cura presso le aree specialistiche di riferimento aziendali, verranno chiamate direttamente dalla Asl di Rieti per la prenotazione della prima e della seconda dose di vaccino.

