Rieti, chiusura filiali Banca Intesa Sanpaolo. Calisse: " La Provincia difenderà il territorio"

Il presidente della Provincia Mariano Calisse interviene sulla chiusura filiali Banca Intesa Sanpaolo: "La Provincia difenderà il territorio". Palazzo d'Oltre Velino "apprende la preoccupazione della città e di Cittaducale per la chiusura entro il 30 giugno 2021 di 3 filiali di Intesa Sanpaolo nel capoluogo e di una nella città angioina".

Il presidente della provincia, Mariano Calisse, ha commentato la decisione con rammarico: “Questi sono gli effetti concreti della digitalizzazione e le prime conseguenze negative di quel lavoro agile che abbiamo sperimentato dall’inizio della pandemia e che qualcuno vorrebbe far diventare ordinario anche dopo l’emergenza! I grandi gruppi puntano sull’home banking impoverendo il tessuto sociale dei nostri centri urbani”. E rispondendo a quanti chiedono un intervento aggiunge: “Anche questa volta proveremo a difendere il territorio, la cittadinanza ci chiede di intervenire e lo faremo nella speranza di riuscire a bloccare una decisione che al momento sembra irrevocabile. Ce la metteremo tutta”.

"Un altro duro colpo perché negli ultimi tre anni la provincia ha già pagato a caro prezzo il disimpegno del sistema bancario verso il territorio sabino. Infatti, a fine 2018, in provincia

c’erano ben 65 sportelli bancari presidiati da 358 dipendenti, mentre oggi ci sono 54 sportelli (-16,92%) con 335 dipendenti (-6,42%). E sarebbero dati già di per sé abbastanza seri nella sua portata, ma che diventano gravi se paragonati all’andamento regionale che vede un calo del 7,78% di sportelli, quindi meno della metà della provincia di Rieti, ed addirittura un aumento del 5,27 degli addetti bancari", da Uil Rieti e la Uilca Intesa Sanpaolo del Lazio. "ci mobiliteremo insieme a tutti quelli che vorranno lavorare in questa direzione affinché Intesa Sanpaolo possa cambiare idea in merito a questa decisione e che voglia effettivamente essere coerente con quanto sta, in questi giorni, comunicando alle Lavoratrici e ai Lavoratori del nuovo Gruppo bancario riguardo ai 'Valori Fondanti della Integrazione' che vedono il 'Territorio e la Comunità' come uno dei pilastri fondanti di questi Valori".

