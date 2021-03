Monterotondo, valzer di deleghe per assessori e consiglieri. Le decisioni del sindaco Riccardo Varone

24 marzo 2021 a

Monterotondo, valzer di deleghe per assessori e consiglieri. Con la firma degli atti di nomina avvenuta nella giornata di lunedì 22 marzo, il sindaco Varone ha ufficializzato l’assegnazione di specifiche deleghe a consiglieri comunali incaricati e alcune variazioni in seno agli incarichi assessorili. Le nuove deleghe, finalizzate ad assicurare un maggiore grado di efficacia nello svolgimento dell’attività amministrativa attraverso il supporto collaborativo e di studio in specifiche aree di intervento, sono così ripartite.

A Michele Bavaro le deleghe ambiente e innovazione digitale, ad Alessandra Clementini la delega Pari Opportunità, a Roberto Del Ciello (Energia, Rifiuti, Smart City), Ruggero Ruggeri (Urbanistica). Oltre alle deleghe consiliari, il sindaco ha assegnato la delega ai Servizi sociali all’assessore Matteo Garofoli e quella ai Servizi cimiteriali all’assessore Claudio Felici. "Ho voluto questa revisione strategica - dichiara il sindaco Riccardo Varone - per dare nuovo impulso e maggiore incisività all’azione amministrativa, ritenendo che questo fosse il momento più opportuno per assegnare specifici incarichi di responsabilità considerando anche la particolare, difficile fase storica che stiamo vivendo. Da un lato la pandemia ha aggravato problemi sociali endemici, comuni a tutte le realtà territoriali e non solo a Monterotondo, dall’altro ha giocoforza suggerito riflessioni sulla necessità di rispondere a esigenze specifiche con altrettanto specifiche competenze e particolari attenzioni".

"Nei prossimi mesi - continua - si giocheranno partite importanti, cruciali per il futuro della città. Occorre saper cogliere opportunità, partecipare a bandi di respiro regionale, nazionale ed europeo, sviluppare una rete di relazioni con enti e istituzioni, studiare e proporre soluzioni innovative, adeguare la nostra città a canoni maggiori di vivibilità, avanzare ulteriormente nello sviluppo di politiche di parità di genere. Per tutto questo credo che il supporto offerto dai consiglieri e dalla consigliera delegata che ho voluto investire delle responsabilità e a cui auguro buon lavoro, saranno preziosissime, così come lo saranno anche in termini di attivazioni di sinergie e solide collaborazioni con gli assessori e con le assessore".

