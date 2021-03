Rieti, pensioni di aprile. Pagamenti dal 26 aprile, ecco i turni per il ritiro alle Poste

23 marzo 2021 a

a

a

Pensioni di aprile in pagamento da venerdì 26 aprile. Poste Italiane comunica che in provincia di Rieti le pensioni del mese di aprile verranno accreditate a partire da venerdì 26 marzo per i titolari di un libretto di risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti dai 47 Atm Postamat disponibili in provincia, senza bisogno di recarsi allo sportello.

Torna l'ora legale: ecco quando spostare un'ora in avanti le lancette dell'orologio

In considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria, l’azienda ricorda l’esigenza di agire con responsabilità nel rispetto delle indicazioni delle autorità. Pertanto, coloro che non possono evitare di ritirare la pensione in contanti in un ufficio postale, dovranno presentarsi agli sportelli rispettando la turnazione alfabetica prevista dal seguente calendario che potrà variare a seconda del numero di giorni di apertura dell’ufficio postale di riferimento. I cognomi dalla A alla B venerdì 26 marzo, dalla C alla D sabato mattina 27 marzo, dalla E alla K lunedì 29 marzo, dalla L alla O martedì 30 marzo, dalla P alla R mercoledì 31 marzo, dalla S alla Z giovedì 1° aprile. Per gli uffici postali aperti 3 giorni. I cognomi dalla A alla D il primo giorno, dalla E alla O il secondo giorno, dalla P alla Z il terzo giorno. Poste Italiane ricorda che i cittadini di età pari o superiore a 75 anni che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli uffici postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio, delegando al ritiro i carabinieri.

Le partite Iva sul decreto Sostegni: "E' insufficiente"

Poste Italiane comunica inoltre che in 8 uffici postali della provincia di Rieti è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp. Richiedere il ticket elettronico con questa modalità è molto semplice: basterà memorizzare sul proprio smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni utili a conseguire la prenotazione del ticket. Per gli uffici abilitati alla prenotazione su WhatsApp, è stata riattivata anche la possibilità di prenotare il proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet utilizzando l’app “Ufficio Postale” oppure da pc collegandosi al sito poste.it, senza la necessità di registrarsi.

Pensioni, pagamento di aprile al via dal 26 marzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.