Rieti Covid, il bollettino del 23 marzo: 24 nuovi casi e 44 guariti

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti del 23 marzo: 24 nuovi casi e 44 guariti nell'ultimo giorno, Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi di persone positive al Covid 19. Gli ultimi tamponi positivi sono stati riscontrati a Rieti (8), Amatrice (1), Belmonte in Sabina (1), Castelnuovo di Farfa (2), Cittaducale (2), Collevecchio (1), Montopoli in Sabina (1), Poggio Mirteto (1), Poggio Nativo (1), Stimigliano (2), Tarano (2) e Vacone (2).

Si registrano 44 nuovi guariti: (22) Rieti, (1) Amatrice, (1) Borgorose, (1) Cantalice, (1) Casperia, (1) Castel S. Angelo, (1) Cittaducale, (1) Collalto Sabino, (5) Contigliano, (1) Fiamignano, (1) Labro, (2) Monte San Giovanni, (1) Montopoli in Sabina, (3) Poggio Mirteto, (1) Salisano e (1) Scandriglia.

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 787, dunque si è abbassata di molto la percentuale dei positivi rispetto ai test effettuati. Il numero totale dei test è 64.458. Totale positivi in provincia di Rieti: 986. I dati di domenica, con 102 contagi in un solo giorno, avevano allarmato. In ogni caso come detto anche dalla Asl bisogna mantenere alta l'attenzione perché la situazione resta critica.

