Amazon, sciopero anche a Passo Corese. Sindacati: "Adesione al 75%". L'azienda: "Non più del 10%"

Paolo Giomi 23 marzo 2021 a

a

a

“Ogni mattina con Amazon mai una gioia”. Recita così, nella sua traduzione dall’inglese all’italiano, lo striscione che campeggia all’ingresso dell’hub Fco1 di Passo Corese, principale centro di distribuzione di Amazon in tutto il Centro Italia, che ieri, 22 marzo, al pari di tutti gli altri magazzini, si è fermato, o quasi, per il primo sciopero nazionale della filiera. Davanti ai cancelli, in un’atmosfera insolita per un tipico lunedì mattina – giorno dove i riposi interni sono pressoché zero -: il parcheggio della megastruttura non è pieno come sempre, all’ingresso sventolano le bandiere delle sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil, e sulla rampa d’accesso un picchetto di manifestanti, in rappresentanza di tutti i lavoratori che hanno aderito alla mobilitazione, e che nel rispetto delle restrizioni anti-Covid sono rimasti a casa. La prima stima fornita su scala nazionale dai rappresentanti sindacali parla di una forbice di adesioni che “oscilla tra il 70 e il 75% di media su tutto il territorio”. Numeri che stridono, però, con quelli diffusi a metà pomeriggio dalla stessa azienda, che invece parla di un “tasso adesione allo sciopero inferiore al 10% per i nostri dipendenti, mentre quello riferito dai nostri fornitori dei servizi di consegna intorno al 20%. La nostra priorità è consegnare ai clienti mantenendo le promesse fatte: per questo continuiamo a lavorare come sempre, nel rispetto dei nostri dipendenti e dei loro diritti”.

Amazon, il primo sciopero nazionale: "Non ordinate pacchi per un giorno"



Diritti in difesa dei quali, ieri, sia gli addetti alla logistica, che lavorano all’interno dei centri di distribuzione, sia i fattorini-rider, primo tassello della imponente catena della distribuzione dei prodotti e delle merci, hanno deciso di incrociare le braccia. Riscontrando una solidarietà estesa e bipartisan da tutte le forze politiche, e non, ai massimi livelli regionali e nazionali.

A Passo Corese, tra gli altri, arriva l’assessore alle politiche del lavoro della Regione Claudio Di Berardino: “Auspichiamo che azienda e sindacati possano dare avvio a corrette relazioni industriali – ha detto l’esponente della giunta Zingaretti - anche per ridefinire insieme un’organizzazione del lavoro capace di assicurare da una parte innovazione, efficienza e produttività e dall'altra possa assicurare diritti e turni di lavoro idonei per tutto il personale. Oggi stesso scriveremo all'azienda per avviare un confronto istituzionale volto anche a favorire la ripresa di corrette relazioni tra le parti”.

Dopo Passo Corese Amazon sbarca anche a Fiano Romano. E' ufficiale

Perché tra le altre motivazioni al centro della mobilitazione – dai carichi di lavoro considerati eccessivi alle misure di controllo dei dipendenti – è stata proprio l’interruzione dei dialoghi tra azienda e sindacati ad accendere la miccia, propagatasi in men che non si dica in tutta Italia, e sostenuti dai vertici del sindacato, con messaggi arrivati anche da Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl) e Pierpaolo Bombardieri (Uil). "Pochi anni fa il piazzale antistante lo stabilimento Amazon di Passo Corese era inaccessibile al sindacato – ha ribadito il segretario generale della Fit-Cisl del Lazio, Marino Masucci - essere stati in presidio di fronte al sito assume dunque oggi una valenza storica. Per parte nostra, non ci fermeremo finché non sarà superato il mito della falsa modernità, secondo cui un algoritmo elaborato a Barcellona decide i ritmi di lavoro delle persone”.

Amazon, il primo sciopero nazionale: "Non ordinate pacchi per un giorno"



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.