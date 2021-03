Rieti, delicato intervento agli occhi alla casa della salute di Magliano Sabina grazie al nuovo macchinario

22 marzo 2021 a

a

a

Eseguito un delicato intervento all'occhio nelle sale operatorie della casa della salute dell'ex ospedale Marzio Marini di Magliano Sabina. A darne notizia è la Asl con una nota nella quale si legge che è stato eseguito il primo intervento di chirurgia oftalmica ad alta complessità grazie all’installazione di una strumentazione polifunzionale per la chirurgia della cataratta e vitreo-retinica di ultima generazione.

Lettera aperta dei sindaci della Bassa Sabina: "Rieti non perde nulla con il potenziamento della casa della salute di Magliano"

Grazie all’attivazione di una strumentazione polifunzionale per la chirurgia della cataratta e vitreo-retinica di ultima generazione, venerdì scorso, 19 marzo, presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, è stato eseguito il primo intervento, ad alta complessità di chirurgia vitreo-retinica, su un paziente di 71 anni residente in provincia di Rieti. L'uomo, precedentemente operato per distacco di retina, è stato sottoposto ad un intervento di rimozione dell’olio di silicone dalla camera vitrea e di revisione retinica. "La nuova tecnologia, consente al reparto di Oftalmologia della Asl di Rieti diretto dal dottor Fabio Fiormonte l'esecuzione di interventi chirurgici con tecnica mini-invasiva. Tale tecnica permette una precoce de-ospedalizzazione del paziente e un recupero visivo più rapido rispetto alle metodiche tradizionali utilizzate sino ad ora", si legge nella nota della Asl.

"L’Azienda Sanitaria Locale di Rieti è l’unica Azienda, tra quelle presenti nelle province del Lazio, a poter offrire, in una struttura territoriale di cure primarie e di continuità assistenziale, rappresentata dalla Casa della Salute di Magliano Sabina, questa tipologia di procedura chirurgica ad alta complessità", sostengo dalla direzione aziendale.

La direttrice della Asl di Rieti visita l'ex ospedale di Magliano dopo la riattivazione dei posti letto di medicina

La riattivazione per chirurgia a bassa intensità delle sale operatorie del Marzio Marini è stato uno dei punti programmatici dell'attuale dirigenza guidata da Marinella D'Innocenzo. Le camere operatore del Marzio Marini furono ristrutturate appena prima la chiusura dell'ospedale avvenuta tra il 2011 e il 2012. Quando on Zingaretti poi la struttura è stata riconvertita in Casa della Salute è partito il processo per riattivare l'attività chirurgica e in questo senso l'attività oculistica nella casa della salute è stata sempre al primo posto.

Ambulatorio per malati oncologici nella casa della salute di Magliano Sabina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.