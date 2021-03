Rieti Covid, il bollettino del 22 marzo. Morta anziana di 87 anni, i nuovi casi sono 8

22 marzo 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti del 22 marzo. Nelle ultime 24 ore 1 decesso, 8 nuovi casi e 8 guariti. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento relativo all'andamento della pandemia in provincia. I nuovi casi sono stati registrati a Rieti (1), Fara Sabina (4), Montopoli in Sabina (1), Poggio Mirteo (1) e Scandriglia (1). Ci sono 8 guariti: (3) Rieti – (2) Fara in Sabina – (2) Poggio Nativo – (1) Torri in Sabina. E' morta una signora di 87 anni che era ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale de Lellis di Rieti.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti appena 19 tamponi. Un dato questo che la dice lunga tuttavia sul numero esiguo dei contagi rilevati nelle ultime 24 ore, La percentuale dei positivi sui test effettuati è sempre alta. I tamponi effettuati dall'inizio della pandemia sono 63.671. Il totale dei positivi residenti in provincia di Rieti è 1.006. Insomma dopo la grande paura di domenica 21 marzo quando sono stati registrati 102 positivi in sole 24 i numeri sembrano ridimensionarsi anche se, come sottolineato prima, la percentuale dei positivi sul numero dei tamponi è alta. Nella giornata di oggi, 22 marzo, inoltre si sono registrate lunghe file nei drive in sparsi nella provincia dunque il numero dei test nei prossimi giorni sarà elevato ed è lecito aspettarsi un aumento del numero dei contagi rispetto al numero basso di oggi.

La stessa direzione aziendale dopo il boom di casi di domenica scorsa aveva lanciato un appello a mantenere alta l'attenzione perché il pericolo della diffusione del Covid e delle sue varianti è ancora altissimo. Intanto continua la corsa contro il tempo per la vaccinazione. Anche ieri si sono registrate file nel centro vaccinale che è stato allestito all'ex Bosi. La campagna di vaccinazione nella giornata di domenica 21 marzo ha raggiunto le 20.333 dosi somministrate.

