Rieti Covid, preoccupa l'aumento dei contagi. La Asl: "Rischio altissimo"

Rieti, un’altra giornata pesante con i contagi che sono schizzati alle stelle come non mai. Il bollettino quotidiano della Asl puntuale come sempre immortala quei numeri freddi che dicono che il Covid, purtroppo, è lontano dall’essere sconfitto: 102 nuovi casi solo nella giornata di ieri, 21 marzo, su 366 tamponi eseguiti. Questo significa che il 30% delle persone sottoposto a test è risultato positivo. Un dato importante che, unito anche al numero complessivo dei contagiati salito a 1007, ha indotto la direzione Asl a rivolgersi direttamente ai cittadini con un accorato appello.“Il numero di positivi registrato nella giornata odierna mostra che il virus circola ancora ed è pertanto necessario non abbassare la guardia. Per questo motivo l’Asl di Rieti torna a chiedere, a tutti i cittadini, la massima attenzione e cautela e il rispetto, rigoroso, delle misure di prevenzione previste”, si legge in una nota della Asl.

Vicino all’appello anche dati che fanno sperare per il futuro. “Nel contempo però, vogliamo rivolgere anche un messaggio di fiducia perché questa battaglia la vinceremo e l’arma principale è la vaccinazione, che oggi in provincia di Rieti ha raggiunto le 20.333 dosi somministrate”. A proposito di vaccinazioni ieri è terminata la due giorni riservata alle persone con problemi di obesità. Soni state 250 i soggetti che hanno prenotato il loro vaccino. Insomma si spinge sull’acceleratore per una corsa che non ammette più soste. Il bollettino sanitario della Asl di ieri, oltre a registrare 102 nuovi contatti ha anche registrato 44 guariti.

Questa la mappa dei nuovi contagiati in provincia: Rieti (25) – Antrodoco (2) – Belmonte in Sabina (1) – Casperia (4) – Castel S. Angelo (1) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (7) – Colli sul Velino (1) – Contigliano (2) – Fara in Sabina (21) – Fiamignano (1) – Forano (1) – Greccio (1) – Magliano Sabina (2) – Monteleone Sabino (2) – Montopoli in Sabina (2) – Poggio Mirteto (8) – Poggio Moiano (2) – Poggio Nativo (2) – Posta (1) - Rivodutri (5) – Stimigliano (1) – Tarano (1) – Toffia (4) - Torricella in Sabina (1) – Vacone (3).

