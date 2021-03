Rieti Covid, il bollettino del 21 marzo: 102 nuovi casi e 44 guariti

21 marzo 2021 a

Nuova impennata di contagi in provincia di Rieti. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza coronavirus del 21 marzo. Nelle ultime 24 ore si registrano 102 nuovi casi. Sono 44 le guarigioni. I nuovi casi si sono registrati a Rieti (25), Antrodoco (2), Belmonte in Sabina (1), Casperia (4), Castel Sant'Angelo (1), Castel Nuovo di Farfa (1), Cittaducale (7), Colli sul Velino (1), Contigliano (2), Fara in Sabina (21), Fiamignano (1), Forano (1), Greccio (1), Magliano Sabina (2), Monteleone Sabino (2), Montopoli in Sabina (2), Poggio Mirteto (8), Poggio Moiano (2), Poggio Nativo (2), Posta (1), Rivodutri (5), Stimigliano (1), Tarano (1), Toffia (4), Torricella in Sabina (1), Vacone (3).

Si registrano 44 nuovi guariti: (14) Rieti – (1) Borgo Velino – (3) Cittaducale – (6) Contigliano – (9) Fara in Sabina – (4) Monte S. Giovanni – (2) Montopoli in Sabina – (3) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Catino. Numero tamponi eseguiti: 361. Numero totale tamponi eseguiti: 63.652. Totale positivi in provincia di Rieti: 1007.

"Il numero di positivi registrato nella giornata odierna mostra che il virus circola ancora ed è pertanto necessario non abbassare la guardia. Per questo motivo l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti torna a chiedere, a tutti i cittadini, la massima attenzione e cautela e il rispetto, rigoroso, delle misure di prevenzione previste. Nel contempo però, vogliamo rivolgere anche un messaggio di fiducia perché questa battaglia la vinceremo e l'arma principale è la vaccinazione, che oggi in provincia di Rieti ha raggiunto le 20.333 dosi somministrate", si legge in una nota diramata dalla Asl

Prosegue fino alle ore 20, presso il centro vaccinale dell'ospedale de'Lellis di Rieti, la seconda giornata di vaccinazione anti covid19 dedicata alle persone con obesità. Nella giornata di sabato l'obiettivo è stato quello di vaccinare le prime 125 persone che sono state prenotate direttamente dalle aree specialistiche aziendali di Diabetologia e Pneumologia. Con 570 vaccini somministrate, il totale delle dosi somministrate dalla Asl di Rieti in provincia di Rieti supera le 20.000 unità. Sale al 45% il numero degli over 80 anni della provincia di Rieti che hanno eseguito la prima dose di vaccino anti-covid19.

