Rieti, l'hair stylist sabino Francesco Pegoretti candidato all'Oscar

La Sabina, nella settima arte, punta all'Oscar. E si prepara a fare il tifo per Francesco Pegoretti (originario del piccolo borgo di Castelnuovo di Farfa da parte della mamma Alberta Giuliani, pluri-premiata hair stylist di levatura internazionale) che risulta tra i 5 candidati all'Oscar con il film Pinocchio come miglior make up and hairstyling. Il film, uscito nelle sale nel 2019, con regia di Matteo Garrone, ha già ricevuto 15 candidature al David di Donatello vincendo poi in ben 5 categorie, tra cui quella di Pegoretti. “Questa è per tutti noi una bellissima notizia, e che dà forza in queste tristi giornate - spiega il sindaco Zonetti - ovviamente, tutti a Castelnuovo tiferemo Pegoretti alla cerimonia degli Oscar ma comunque vada, per noi sarà un successo”.

Infatti Pegoretti con questa candidatura entrerà nella storia di Castelnuovo, dove insieme alla mamma Alberta, ha già fatto arrivare diverse statuette del David di Donatello e alla quale Pegoretti si è ispirato muovendo i suoi primi passi nel mondo del cinema già a 15-16 anni “rubando con gli occhi” tutto quello che mamma Alberta faceva. Il suo debutto ufficiale, però, sarà nel 1998 e da allora è stato tutto un crescendo, in virtù del bagaglio di esperienze acquisito, ma anche dell'indubbio talento, unito ad una “grande passione per il cinema, la storia, e la storia dell’arte" che invece gli deriva dal padre Mario “uomo di cultura, dotato di grande estro”.

Insomma la Sabina seguirà con occhi speciali la notte degli oscar dove ci sono diverse candidature speciali tra le quali quella di Laura Pausini per la musica. Ciò che interessa tuttavia i concittadini di Castelnuovo di Farfa è il film Pinocchio che ha visto la collaborazione di Francesco Pegoretti. Come detto si tratta di un figlio d'arte. Sua mamma è stata più volte protagonista e premiata per il suo lavoro nel cinema.

