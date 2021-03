Rieti Covid. Il bollettino del 20 marzo: 3 morti, 35 casi e 28 guariti

20 marzo 2021 a

Tre morti, 35 nuovi casi e 28 guariti. E' quanto emerge dal bollettino della Asl di Rieti del 20 marzo sull'emergenza coronavirus. A perdere la vita due uomo, entrambi di 72 anni che erano ricoverati nel reparto Covid e nella terapia intensiva dell'ospedale de' Lellis. Inoltre è deceduto un uomo di 69 anni che ra ricoverato in un ospedale romano. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 35 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (11), Castel Nuovo di Farfa (1), Cittaducale (3), Collevecchio (1), Contigliano (1), Fara in Sabina (4), Fiamignano (4), Forano (1), Magliano Sabina (1), Montopoli in Sabina (2), Poggio Catino (1), Poggio Mirteto (1), Poggio Nativo (1), Tarano (2), Toffia (1). Si registrano 28 nuovi guariti: (11) Rieti – (3) Borgorose – Cantalice (1) – (3) Cittaducale – (1) Contigliano – (2) Fara in Sabina – (3) Monte S. Giovanni - (1) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (1) Scandriglia.

Numero tamponi eseguiti: 464. Numero totale tamponi eseguiti: 63.291. Totale positivi in provincia di Rieti: 949.

E' di oggi la notizia che la Regione Lazio ha individuato per la somministrazione delle terapie monoclonali c’è anche l’Ospedale de’ Lellis di Rieti. E’ stato infatti predisposto il protocollo di somministrazione di tali farmaci, ritenuti capaci di fornire un utile supporto alla terapia dei pazienti affetti da infezione da covid-19. Gli anticorpi monoclonali sono sostanze che agiscono con lo stesso principio con cui il sistema immunitario reagisce verso una aggressione esterna. "Con la ripresa a pieno regime della campagna vaccinale questa notizia non può che rallegrarci perché ci permette di avere un ulteriore efficace strumento in questa difficile battaglia che stiamo combattendo tutti quanti ma dove restano ancora fondamentali e decisivi i comportamenti dei singoli per arginare la pandemia", dice il consigliere regionale Fabio Refrigeri.

