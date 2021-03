Rieti Covid, terapie con anticorpi monoclonali all'ospedale de' Lellis

20 marzo 2021 a

Anche all'ospedale di Rieti saranno somministrate terapie con anticorpi monoclonali per curare i pazienti affetti da Covid-19. Lo ha annunciato, con una nota diramata nella mattinata del 20 marzo, la Asl: "Apprendiamo con soddisfazione che tra le strutture sanitarie che la Regione Lazio ha individuato per la somministrazione delle terapie monoclonali c’è anche l’ospedale de’ Lellis di Rieti. E’ stato infatti predisposto il protocollo di somministrazione di tali farmaci, ritenuti capaci di fornire un utile supporto alla terapia dei pazienti affetti da infezione da Covid-19. Gli anticorpi monoclonali sono sostanze che agiscono con lo stesso principio con cui il sistema immunitario reagisce verso una aggressione esterna".

"Anche all’ospedale de Lellis di Rieti si effettueranno le terapie con gli anticorpi monoclonali contro il Covid. La Regione Lazio ha infatti dato il via al protocollo per la somministrazione di questo ulteriore trattamento per contrastare la diffusione del Coronavirus che interesserà 11 strutture ospedaliere della nostra regione", dice con soddisfazione il consigliere regionale del Pd, ex ex assessore della prima giunta Zingaretti, Fabio Refrigeri.

Le strutture interessate sono lo Spallanzani, Tor Vergata, l'Umberto I, il Sant'Andrea, l'ospedale San Paolo di Civitavecchia, l'ospedale di Palestrina, l'ospedale dei Castelli, l'ospedale Belcolle (Viterbo), l'ospedale de Lellis (Rieti), l'ospedale Goretti (Latina) e l'ospedale Spaziani (Frosinone).

"Con la ripresa a pieno regime della campagna vaccinale questa notizia non può che rallegrarci perché ci permette di avere un ulteriore efficace strumento in questa difficile battaglia che stiamo combattendo tutti quanti ma dove restano ancora fondamentali e decisivi i comportamenti dei singoli per arginare la pandemia", aggiunge l'ex sindaco di Poggio Mirteto. Insomma, anche nella provincia di Rieti ci sarà un'arma in più per la lotta contro il Covid. Dopo che è ripresa a pieno regime la campagna di vaccinazione ci saranno soluzioni in più anche per curare chi ha preso il virus.

