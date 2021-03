Rieti, hacker entra nel conto corrente di un medico e preleva quasi 15 mila euro. Denunciata

18 marzo 2021 a

Si è ritrovato di botto con quasi 15 mila euro in meno nel conto per un bonifico a favore di una persona che non conosceva. Il conto dove erano finiti 14.900 euro in realtà era riconducibile, secondo i carabinieri, a una giovane hacker già conosciuta dalle forze dell'ordine per imprese simili. La vittima, un medico, della frode informatica abita in Bassa Sabina e dunque ad occuparsi delle indagini, dopo la denuncia presentata nei giorni scorsi dal professionista, sono stati i carabinieri della stazione di Poggio Mirteto.

Gli accertamenti sono partiti propio dal conto dove erano finiti i soldi del medico e alla fine è spuntato il nome della donna che come detto aveva già fatto lavorare in passato gli investigatori per delle presunte frodi informatiche. Secondo la ricostruzione dei carabinieri sarebbe riuscita a forzare il funzionamento dell’home banking della vittima e, una volta carpite le credenziali d’accesso, effettuava, dal conto corrente della vittima, un bonifico per la somma di 14.900 euro, su un conto corrente a lei riconducibile. La ragazza è stata dunque denunciata a piede libero per il reato di frode informatica e truffa. L'informativa con l'esito degli accertamenti investigativi è stata inviata per competenza alla Procura della Repubblica di Rieti che procederà.

Un altro episodio di frode informatica è avvenuto, sempre nei giorni scorsi a Passo Corese. Anche in questo caso a risolvere il caso ci hanno pensato i carabinieri che hanno denunciato a piede libero un uomo di origini campane che era riuscito a farsi versare dei soldi sulla sua carta prepagata da una ragazza di Fara Sabina. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l'uomo avrebbe convinto la giovane a fare una ricarica da 400 euro alla sua Postpay per poi svanire nel nulla. Anche in questo caso le tracce informatiche hanno consentito ai militari a risalire all'uomo.

