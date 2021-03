Rieti, a Magliano Sabina due giorni senza acqua. Aps: "Chiusura necessaria per lavori. Abbiamo ereditato impianti fatiscenti"

17 marzo 2021 a

A Magliano per due giorni non si è parlato altro. La mancanza d'acqua con i serbatoi privati che sono rimasti a secco per oltre 48 ore. Il motivo è la chiusura del flusso decisa da Asp (Acqua pubblica Sabina) per effettuare dei lavori sulla rete. Lavori che dovevano durare qualche ora lunedì 15 marzo e che invece sono andati avanti fino alla mattinata di mercoledì 17 marzo. I cittadini imbufaliti hanno tempestato di telefonate i centralini di Aps e preso di mira anche il Comune sui social. Una situazione incandescente che ha costretto il sindaco Giulio Falcetta, di solito molto pacato, a sbottare nella giornata di martedì con un duro messaggio postato su Facebook nela quale ha bollato come "poco professionale" Aps.

Tuttavia tra la serata di martedì e la tarda mattinata del 17 marzo il flusso idrico è stato riaperto e la situazione sta pian piano normalizzandosi. Ci vorrà ancora un po' per riempire i serbatoi ma il peggio sembra alle spalle. Aps dunque ha diramato una nota per spiegare quanto accaduto: "Nella giornata di mercoledì 17 marzo, il servizio idrico nel territorio del Comune di Magliano Sabina è stato completamente ripristinato, a seguito dell’intervento condotto da Acqua Pubblica Sabina, finalizzato alla sostituzione degli organi idraulici posti sulla tubazione, indispensabile per permettere un migliore funzionamento della condotta".

Il gestore tuttavia non rinuncia a lanciare una frecciata al Comune. "L’intervento condotto in questi giorni fa parte di un massiccio piano di investimenti, dell’ammontare di 3 milioni di euro, che Acqua Pubblica Sabina prevede di mettere in campo per risolvere le annose criticità del territorio di Magliano Sabina che, soltanto nel 2020, ha richiesto ben 388 interventi (367 sull’acquedotto, 10 sulle fognature e 11 sulla depurazione). Cifre che collocano Magliano Sabina (3692 abitanti) al secondo posto tra tutti i Comuni serviti da Aps per numero di interventi che si sono resi necessari. A testimoniare l’elevata fatiscenza della situazione ereditata da Aps anche il numero delle rotture per km di rete, circa 2, che vedono Magliano Sabina classificata con indice “Alto” nella scala di degrado degli impianti. Tra le varie problematiche di Magliano Sabina si segnalano pompe vetuste, diversi serbatoi in condizioni critiche e fognature che evidenziano significative criticità. Anche per la depurazione saranno necessari interventi risolutivi".

Aps ha dunque sottolienato che per Magliano è pronto un piano di interventi da 3 milioni di euro. "Per gli impianti già esistenti, come i pozzi e la sorgente di Barco sita nel limitrofo Comune di Fabbrica di Roma, Acqua Pubblica Sabina ha già messo in campo una serie di iniziative volte al miglioramento o al ripristino del funzionamento delle strutture.

Per quanto riguarda, invece, gli interventi da compiere nel futuro a breve e medio termine, Apd intende realizzare una condotta di approvvigionamento idrico che adduce l’acqua del Consorzio Media Sabina (che utilizza acqua del Peschiera), dal partitore di S. Maria Maddalena al serbatoio comunale in località Colle Elmo, al fine di raddoppiare la possibilità di approvvigionamento del Comune, così da sopperire all’instabile approvvigionamento da Fabbrica di Roma. Tra gli altri sono previsti, inoltre, lavori per il potenziamento del dearsenificatore, per la messa a norma dell’impianto elettrico e del gruppo elettrogeno a servizio della sorgente Barco, per il ripristino della zona di rispetto delle sorgenti e dei pozzi di emungimento, e la rilevazione di eventuali impatti antropici con l’individuazione di sistemi volti alla loro mitigazione o eliminazione".

