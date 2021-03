Rieti, scuole. L'assessore Emili: "Adeguamento sismico nel 2022”

Monica Puliti 17 marzo 2021 a

Rieti, quattro anni e mezzo dal terremoto che nell’agosto del 2016 spazzò via interi paesi del centro Italia e pose al centro del dibattito sociale e mediatico locale la sicurezza delle scuole, luogo in cui – prima che la pandemia stravolgesse l’esistenza di tutti – i nostri figli trascorrevano una larga parte delle loro giornate. Quattro anni e mezzo in cui si sarebbe potuto e dovuto fare molto di più se solo “l’emergenza” del post sisma avesse avuto la capacità di accorciare i tempi della burocrazia. Così non è stato e a distanza di tanto tempo si è finalmente arrivati alla fase di elaborazione dei progetti dei lavori di adeguamento sismico che, salvo ulteriori intralci, dovrebbero iniziare nella seconda metà del 2022. Questo almeno per ciò che riguarda le scuole primarie del Comune, beneficiarie di 44 milioni di euro di fondi da parte della struttura commissariale.

Due i finanziamenti, il primo del 2017, per le scuole Marconi, nell’omonima piazza cittadina, e Majorana di Villa Reatina; il secondo, risalente all’anno successivo, per le sedi della Sassetti in piazza Mazzini e della Sisti a Città Giardino. Entrambi destinati a opere di adeguamento sismico, con l’unica eccezione della primaria Majorana, attualmente delocalizzata nei locali della Cassa edile al nucleo industriale, da ricostruire di sana pianta. L’affidamento dell’incarico progettuale, come pure la futura gara per i lavori, spettano all’Ufficio speciale ricostruzione, mentre il Comune è beneficiario dei finanziamenti in quanto ente proprietario. Discorso a parte merita la Radice in via Sala, sotto Campomoro, il cui progetto per l’adeguamento sismico è stato approvato da Palazzo di Città che ha chiesto e ottenuto un finanziamento dal Miur di un milione e 200 mila euro per l’opera. “Da qui al prossimo anno – dice l’assessore ai Lavori pubblici, Antonio Emili – queste 5 scuole saranno assoggettate a interventi”.

Da tempo l’amministrazione comunale ha chiesto alla struttura commissariale i moduli per accogliere l’esercito di 3.500/4.000 persone, tra studenti e personale scolastico, che con l’inizio dei lavori si troveranno senza sede. “Oltre alle cinque scuole comunali – aggiunge Emili –, gli interventi riguarderanno infatti anche tre istituti superiori, di competenza della Provincia”. Proprio il 25 marzo ci sarà un incontro con il commissario alla ricostruzione, Giovanni Legnini, al quale verrà sollecitata nuovamente la fornitura dei moduli e chiesta la rimodulazione del finanziamento di 22 milioni per la Sisti e la Sassetti. Quanto alla prima, il Comune intende farla nuova nell’area di fronte al Perseo. “Questo ci consentirebbe di risparmiare denaro e di bonificare l’area che ospiterebbe la nuova sede; l’attuale Sisti sarebbe utilizzata per l’ampliamento degli uffici giudiziari. Stesso discorso per la Sassetti, opera monumentale il cui progetto di adeguamento sismico è stato già bocciato dalla Soprintendenza; noi vorremmo ricostruire la scuola ex novo nell’area delle Porrara”, dice ancora l’assessore. Altra richiesta al commissario riguarderà il finanziamento di una tensostruttura da installare presso la scuola Merini, che possa servire da palestra per gli studenti della stessa e per quelli della Majorana. Duecentomila il costo, in parte coperto, per 35 mila euro, dagli sms solidali e per la restante con il contributo che l’ufficio speciale paga al Comune da 4 anni a questa parte per il bus navetta per accompagnare gli studenti.

