Rieti, i seguaci di Matteo Renzi si organizzano. Nominati i coordinatori di zona di Italia Viva

Italia Viva si organizza in provincia di Rieti. Nominati i coordinatori di zona. "Auguro buon lavoro ai nuovi coordinatori di zona di Italia Viva, indicati dai due Coordinatori Provinciali di Rieti Susanna Barina e Franco Girardi”. Lo dichiara, in una nota, la consigliera regionale del Lazio di Italia Viva, Marietta Tidei.

Si tratta di Simone Miccadei per la Città di Rieti, Fabio Grassi per l’Alta Valle del Velino, Giulio Viva in Sabina, Alessio Fazi per la Valle Santa, Emanuele Sgrilletti e Serena Tanzi per il Cicolano che avranno l’importante compito di strutturare e radicare il nostro partito a Rieti e provincia. "Attivare politiche di preservazione e valorizzazione delle aree interne della nostra Regione è per noi una priorità̀. Il reatino in particolare, soffre da troppo tempo una marginalizzazione in termini di scelte strategiche, soprattutto a livello infrastrutturale, che va superata. Il terremoto e le chiusure dovute alla pandemia, inoltre, hanno ulteriormente messo in crisi un tessuto produttivo già provato. Sarò al fianco dei dirigenti locali di Italia Viva per trovare ricette nuove, utili ad affrontare questi ed altri temi, cari a Rieti ed alla sua bella Provincia”, conclude Tidei.

