Rieti, paura a Salisano per un incendio nel bosco. Fiamme domate dai pompieri di Poggio Mirteto

16 marzo 2021 a

a

a

Paura a Salisano per un incendio divampato nella serata di martedì 16 marzo in un bosco non troppo lontano dal centro abitato. I vigili del fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto sono intervenuti questa sera, verso l'ora di cena nel Comune di Salisano per spegnere un incendio di bosco e di sterpaglie nelle vicinanze di Via Vallocchie.

Arrivati in posto i pompieri mirtensi, grazie all'uso dei naspi, hanno affrontato le fiamme spegnendole e mettendo in sicurezza l'area interessata dall'incendio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.