Rieti Covid, il bollettino del 16 marzo: morto uomo di 64 anni. I nuovi casi sono 17

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti del 16 marzo: un morto, 17 nuovi casi e altrettanti guariti. A perdere la vita un uomo di 64 anni che era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo de' Lellis. I nuovi casi sono registrati a Rieti (12), Poggio Catino (1), Poggio Mirteto (1), Poggio Nativo (2), Selci (19). Si registrano 17 nuovi guariti: (5) Rieti, (1) Borgorose, (1) Cittaducale, (2) Fara in Sabina, (1) Forano, (1) Monte San Giovanni, (2) Pescorocchiano, (1) Petrella Salto, (1) Poggio Mirteto, (1) Poggio Moiano e (1) Poggio San Lorenzo.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 488 tamponi. Il totale dei tamponi effettuati dall'inizio della pandemia è stato 61.757. Il totale dei positivi in provincia di Rieti è 890.

Intanto dopo la sospensione delle somministrazioni del vaccino Astrazeneca continua la campagna per avvisare del blocco coloro che si erano prenotati e anche erano in procinto di ricevere la dose. Anche nella giornata odierna sono stati inviati i messaggi sms a tutti coloro che sono prenotati per la vaccinazione nella giornata di domani con Astrazeneca invitandoli a non presentarsi al sito vaccinale ed attendere nuove comunicazioni. Saranno tutti automaticamente reinseriti presso gli stessi centri vaccinali non appena si avranno indicazioni chiare ed inequivocabili da parte di Aifa. Se il 18 marzo verranno sciolte le riserve siamo già in grado dal giorno successivo di richiamare coloro che sono stati temporaneamente sospesi sempre presso lo stesso centro vaccinale. Tutte le dosi dei vaccini Astrazeneca non utilizzate ed integre sono state riposte nei frigoriferi in attesa di essere nuovamente autorizzate alla somministrazione. Si sta andando avanti con le somministrazioni dei vaccini Pfizer e Moderna agli over 80, alle vulnerabilità e domani partiranno le prenotazioni rivolte ai non vedenti. Insomma si cerca, nonostante tutto, di poratre avanti la campagna vaccinale.

