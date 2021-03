Monterotondo, assalto al bancomat con il carroattrezzi. Ladri in fuga

15 marzo 2021 a

Assalto al bancomat a Monterotondo con il carrattrezzi. Ma i ladri alla fine hanno dovuto desistere e abbandonare il bottino. Il colpo è avvenuto alla filiale Bper di via Col di Lana a Monterotondo Scalo nel tardo pomeriggio del 15 marzo. La banda di ladri ha smurato il bancomat grazie all’uso del carro attrezzi che è poi risultato rubato e regolamente denunciato a Settecamini la scorsa settimana. Sul posto è arrivata prima la vigilanza privata che ha contattato i carabinieri della Compagnia di Monterotondo.

I militari hanno intercettato la banda intorno al chilometro 19 della via Salaria, ma questi hanno fermato il carro attrezzi di traverso sulla carreggiata bloccando la strada. A quel punto sono saliti su un’altra auto e sono riusciti a far perdere le loro tracce lasciando il bancomat che avevano smurato. I militari della Compagnia di Monterotondo continuano le indagini per risalire agli autori del furto.

