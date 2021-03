Rieti Covid, il bollettino del 14 marzo: 2 morti, 82 nuovi casi e 28 guariti

14 marzo 2021 a

Impennata di casi a Rieti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal bollettino della Asl sull'emergenza coronavirus del 14 marzo che registra 2 morti, 84 nuovi casi e 28 guariti. A perdere la vita un uomo di 73 anni ricoverato in terapia intensiva e uno di 92 anni nell'area Covid pronto soccorso dell'ospedale de' Lellis di Rieti.

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 82 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (32), Antrodoco (1), Borgo Velino (2), Borgorose (3), Cantalice (1), Castel Nuovo di Farfa (2), Cittaducale (5), Collalto Sabino (3), Contigliano (1), Cottanello (1), Fara in Sabina (5), Frasso Sabino (1), Greccio (1), Monte San Giovanni (3), Monteleone Sabino (1), Montopoli in Sabina (4), Petrella Salto (1), Poggio Bustone (1), Poggio Mirteto (7), Poggio Moiano (1), Poggio Nativo (2), Scandriglia (1), Stimigliano (2) e Tarano (1). Si registrano 28 nuovi guariti: (8) Rieti – (1) Antrodoco – (1) Castel Nuovo di Farfa – (2) Cittaducale – (2) Contigliano – (3) Fara in Sabina – (3) Forano – (1) Montopoli in Sabina – (4) Poggio Mirteto – (1) Poggio Moiano – (2) Poggio Nativo. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 633 tamponi. Dall'inizio della pandemia sono dunque 61.219. Totale positivi in provincia di Rieti: 872.

Prosegue senza sosta la campagna vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti presso i centri vaccinali ex Bosi a Rieti, presso il Distretto Rieti 1 in via delle Ortensie, presso la Casa della Salute a Magliano Sabina e presso il Distretto 2 Salario Mirtense a Poggio Mirteto. Ad ora sono state somministrate 17.242 dosi di vaccino, mentre il numero di prenotazioni sale a 20.588.

Presso il centro vaccinale ex Bosi prosegue la somministrazione del vaccino anti-covid19 agli over 80. Ad ora le persone vaccinate sono 4.800. Da ieri, sabato 13 marzo 2021, la prenotazione online della vaccinazione è estesa anche ai portatori di disabilità gravi identificati dal codice esenzione C02 (Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento).

