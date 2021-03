Rieti in zona rossa. Cittadini divisi sul lockdown. I commercianti: "Difficile andare avanti"

Paola Corradini 14 marzo 2021 a

Zona rossa. Lockdown. Stretta delle maglie. Il principio generale è che fino al 27 marzo e quindi presumibilmente fino a dopo Pasqua, Rieti rimarrà stretta nella morsa delle restrizioni. Da domani i negozi resteranno chiusi come ristoranti, bar, locali. Scuole in dad dalle elementari alle superiori. I centri commerciali restano chiusi nel fine settimana. È passato un anno e Rieti si ritrova a fare i conti con nuove restrizioni. L’ultima decisione del Governo divide i reatini abbassando ancora di più la scure su centinaia di imprenditori e dipendenti con i settori più colpiti che sono ancora una volta bar e ristoranti.

Come avevano già detto prima della conferma della zona rossa Armando Balzerani e Carlo Stocco promotore dell’iniziativa dei ristoratori “Tutti uniti” anche Francesco Cimmino, uno dei volti più noti tra i barman reatini, scrive: “Sabato mattina fuori dai supermercati ci sono centinaia di persone con annessi bambini usciti prima dalle scuole”. È una cassiera dell’Md, mentre scorrevi prodotti sul rullo, a dire: “È giusto che chiudano perché ormai siamo al limite, le persone non capiscono che non siamo fuori dall’emergenza”. Non fa in tempo a finire il discorso che da quella che dovrebbe essere l’uscita, entra un anziano senza mascherina che chiede se le vendono. “Le abbiamo finite” risponde la commessa “provi in farmacia”. C’è tanta confusione tra la gente e un ambito scolastico non va meglio. “A questo punto - dice Elisabetta Occhiodoro professoressa - va bene che chiudano perché è da più di un mese che quasi in tutte le scuole ci sono studenti e professori in quarantena, qualcosa nella riapertura non è andato nel modo giusto”.

“Non sarà facile visto che lavoriamo entrambi” dice Giulia mamma di una bambina che frequenta la terza elementare. “Non hanno riaperto gli impianti da sci - dice Cristina moglie di un maestro che al Terminillo ha investito una vita - e ora ci troviamo chiusi a casa per almeno tre settimane a causa di assembramenti creatisi sua sulla neve che in centro storico. È una vergogna”. Intanto ieri pomeriggio via Roma e le zone limitrofe erano un alveare di gente con polizia, finanza e carabinieri che dalle 16 hanno effettuato controlli e chiesto ai gestori dei locali e ai clienti di rispettare le regole base per evitare il contagio. “È un anno che proviamo a guardare avanti ma è obiettivamente difficile - dice Gina figura storica di una dei negozi di via Roma - visto che ora ci richiudono”.

