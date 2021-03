Rieti, metano nella Piana. Finalmente apre il cantiere

Luca Feliziani 14 marzo 2021 a

Lockdown e zona rossa frenato e limitano tutto. Ma il metanodotto nella Piana non incontra ostacoli. Il progetto, atteso da anni e richiesto a voce alta da residenti e aziende presenti in loco, domani, 15 marzo, vedrà la messa in posa del primo mattone con l’apertura del cantiere. Questo significa che nel giro di un anno circa 400 famiglie, quindi oltre 1.000 persone potranno finalmente avere gas metano in casa. In base al progetto esecutivo approvato in estate dalla Giunta comunale il programma di intervento prevede un investimento di 3.500.000 euro nella realizzazione di un metanodotto pari a 26 chilometri, grazie al quale i cittadini della Piana potranno finalmente beneficiare dei vantaggi e dei risparmi di spesa assicurati dalla possibilità di usufruire del gas metano.

“Inoltre le strade attraversate dal nuovo metanodotto saranno interamente ripavimentate, in maniera tale da ripristinare gran parte del sistema viario della Piana reatina e da arricchire in tal modo la più generale opera di manutenzione stradale avviata dal Comune di Rieti – dichiara l’assessore Antonio Emili - Con l’avvenuto appalto dei lavori, quindi, si avvicina il tanto atteso inizio delle opere funzionali alla metanizzazione della Piana reatina, nell’ambito degli sforzi profusi dall’Amministrazione per sbloccare e promuovere ogni investimento utile allo sviluppo delle infrastrutture ed al rilancio economico del nostro territorio”.

Era stato il sindaco Antonio Cicchetti il 5 agosto dello scorso anni in sala consiliare insieme all’assessore ai Lavori pubblici e all’urbanistica Antonio Emili, al responsabile dell’area progettazione di Estra Centria gas, Massimo Marmorini, e al progettista di Estra Centria gas, Marco Paoletti, a presentare il progetto esecutivo.

“Un’opera che Rieti attendeva dal 2012, un risultato straordinario conseguito dalla nostra Amministrazione comunale - ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Rieti, Antonio Emili - Un segnale importante di concretezza e di attenzione da parte della Giunta che sblocca un intervento grazie al quale i residenti della Piana godranno finalmente del gas metano e dei notevoli risparmi di spesa assicurati da tale fonte di energia. Anche in tema di metanizzazione della Piana, dunque, al pari di quanto è avvenuto per l’allestimento dell’ascensore pubblico di Piazza Cesare Battisti, portiamo a conclusione un lavoro rimasto incompiuto per anni, nel segno di un’Amministrazione che affida in particolare agli investimenti nelle infrastrutture il compito di trainare il rilancio e la ripresa anche occupazionale del nostro territorio”. Da domani il progetto inzierà ad essere realizzato con l’apertura del cantiere relativo al primo lotto. Un’opera che migliorerà le condizioni di vita degli abitanti della Piana e anche la situazione complessiva dell’impianto a servizio di Rieti.

