Rieti Covid, il bollettino del 13 marzo: 46 casi e 29 guariti. In provincia 820 positivi

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti del 13 marzo: 46 casi e 29 guariti nelle ultime 24 ore. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 46 nuovi soggetti positivi al test Covid 19: Rieti (27), Borgo Velino (1), Borgorose (3), Collalto Sabino (4), Contigliano (1), Fara in Sabina (1), Frasso Sabino (1), Mompeo (1), Montopoli in Sabina (1), Pescorocchiano (2), Poggio Mirteto (2), Stimigliano (1), Torricella in Sabina (1). Si registrano 29 nuovi guariti (10) Rieti – (1) Antrodoco – (2) Belmonte in Sabina – (6) Borgorose – (3) Cittaducale – (1) Fara in Sabina – (2) Monte S. Giovanni – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Nativo – (1) Toffia. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 575 tamponi e dunque il totale dall'inizio della pandemia sale a 60.586. Il totale dei positivi in provincia di Rieti è 820.

Prosegue intanto la campagna vaccinale anti-covid19 della Asl di Rieti. Ad ora sono 16.248 le dosi di vaccino somministrate e 20.125 il numero di prenotazioni. Questa mattina, 13 marzo, presso il comune di Monte San Giovanni, si è svolto uno screening dedicato alla popolazione residente, con l’esecuzione di tamponi molecolari in modalità drive-in. 140 il numero di tamponi eseguiti dal personale sanitario aziendale del servizio di Assistenza Proattiva Infermieristica.

La Regione Lazio ha aperto da sabato 13 marzo la prenotazione online della vaccinazione è estesa anche ai portatori di disabilità gravi identificati dal codice esenzione C02 (Invalidi civili al 100% di invalidità con indennità di accompagnamento). Intanto secondo l'ultimo aggiornamento diffuso dall'unità di crisi regionale sulla campagna vaccinale si sono prenotati 184.381 over 70; 65483 classe d'età 78/79 anni; 58057 classe d'età 76/77 anni; 60841 classe d'età 74/75 anni. Lunedì, infine, aprono e prenotazioni per la classe d'età 73/72 anni. Il percorso verso la vaccinazione di massa prosegue.

