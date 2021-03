Rieti, paga con soldi falsi nel negozio cinese. Denunciato un pakistano

13 marzo 2021 a

Rieti, ha provato a pagare il conto in un negozio cinese con soldi falsi. Ma la banconota da 100 euro che ha provato a rifilare al commesso era palesemente falsa. Il negoziante cinese ha lanciato la segnalazione che ha portato alla denuncia di un pakistano, regolarmente in Italia, che da tempo è domiciliato nel capoluogo della Sabina. per lui è scattata la denuncia a piede libero per spendita di banconote false dopo l'intervento dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Rieti.

L’uomo, su segnalazione di un commerciante cinese, è stato colto mentre, in un noto centro commerciale del Capoluogo, tentava di acquistare merce, pagandola con una banconota da 100 euro, poi risultata contraffatta. Sono in corso le indagini tese ad a verificare ulteriori eventuali acquisti fatti con banconote false dello stesso taglio. Determinante, in questo caso, è stata la collaborazione del commerciante, che, accortosi del falso, ha chiamato immediatamente i carabinieri, consentendo il rapido rintraccio del giovane all’interno dello stesso centro commerciale.

Bisognerà capire, dunque se soldi dello stesso tipo sono circolati in città negli ultimi giorni o se quella che il pakistano ha provato a spendere era l'unico pezzo falso che circola nel territorio. Sono state raccolte le testimonianze di diversi negozianti che hanno l'attività vicino a quella dove l'uomo ha tentato di farsi cambiare le banconote false.

