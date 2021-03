Rieti Covid, il bollettino del 12 marzo: due morti, 46 casi e 26 guariti

12 marzo 2021 a

a

a

Rieti, emergenza coronavirus, il bollettino della Asl del 12 marzo: due morti, 46 casi e 26 guariti. Si registrano due decessi: un uomo di 85 anni (struttura ospedaliera Roma), un uomo di 67 anni (struttura ospedaliera Roma). I nuovi casi si sono registrati a Rieti (13), Cantalice (1), Castel Sant'Angelo (1), Castelnuovo di Farfa (2), Cittaducale (1), Collalto Sabino (5), Contigliano (1) , Fara in Sabina (5), Forano (2), Labro (1), Leonessa (1), Micigliano (1), Monte San Giovanni (1), Montopoli in Sabina (2), Nespolo (2), Poggio Mirteto (3), Salisano (2) e Scandriglia (2).

Chiuse le scuole nella ex zona rossa

Si registrano 26 nuovi guariti: (10) Rieti – (2) Antrodoco – (2) Borgo Velino – (1) Cantalice - (2) Cantalupo in Sabina - (1) Castelnuovo di Farfa – (1) Contigliano – (1) Fara in Sabina – (1) Magliano Sabina – (1) Micigliano – (1) Monte S. Giovanni – (1) Poggio Bustone – (1) Poggio Moiano – (1) Toffia. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 441 e dunque dall'inizio della pandemia, oltre un anno fa, i tamponi effettuati in provincia di Rieti superano quota 60 mila, precisamente 60.011 Totale positivi in provincia di Rieti: 803.

Otto comuni della provincia al voto in autunno

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contenimento della pandemia da Covid la Asl di Rieti comunica che ad ora sono stati superati i 60.000 mila tamponi (60.011), eseguiti presso la rete drive-in territoriale. Domani, sabato13 marzo 2021, nell’ambito delle medesime attività, la Asl di Rieti svolgerà uno screening con esecuzione di tamponi molecolari in modalità drive-in nel comune di Monte San Giovanni, in provincia di Rieti. Il drive-in, sarà svolto dalle equipe del Servizio di Assistenza Proattiva Infermieristica aziendale, a partire dalle ore 9,30 in piazza Claudio Battella. L'obiettivo è quello di tracciare i contagi in una delle zone critiche del territorio provinciale. Come nel resto della Regione, infatti, la situazione si è fatta critica negli ultimi giorni.

Lazio in zona rossa, la disperazione di ristoratori e baristi: "Ci tolgono tutto"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.