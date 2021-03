Covid, a Monterotondo scatta il coprifuoco. Centro storico chiuso di sera

Paolo Giomi 12 marzo 2021 a

Continua a preoccupare, e non poco, la situazione contagi a Fara Sabina, dove il numero dei positivi è tornato al livello di guardia rispetto a quella che, se confermata dalle modifiche al Dpcm in arrivo nella giornata di oggi, sarà la soglia critica oltre la quale scatterà automaticamente la zona rossa, frazionando il rapporto dei 250 nuovi positivi ogni 100mila abitanti, che nel secondo Comune della provincia significa superare all’incirca il tetto dei 35 nuovi contagi negli ultimi 7 giorni. Saranno 24 ore decisive anche per verificare, sul fronte scuole, la posizione assunta dall’amministrazione comunale dopo la serrata generale di venerdì scorso. Ma ad alzare lo sguardo oltre l’orizzonte farense, l’allarme rosso si estende nell’intero quadrante tiberino. Lo dicono i numeri, ma soprattutto lo confermano le amministrazioni locali.

Basta guardare l’ordinanza emanata dal sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, che per primo tra tutti ha anticipato i tempi, innalzando l’asticella del coprifuoco alle ore 17, vietando il consumo di alcolici anche al di fuori dei locali pubblici e privati, e soprattutto chiudendo del tutto i principali luoghi di aggregazione come Piazza Duomo, via San Pio da Pietralcina, Piazza dei Leoni, Piazza Giovannetti, quello che nel borgo eretino viene conosciuto come “il Pincetto”, via Cavour e la scalinata Dante Alighieri. Luoghi chiusi dalle 17 alle 22, quando scatta il coprifuoco nazionale. Le misure saranno in vigore fino al prossimo 10 aprile, e i controlli sul territorio saranno potenziati al massimo.

Userà invece le videocamere della sorveglianza pubblica il sindaco di Fiano Romano, Ottorino Ferilli, per controllare eventuali assembramenti sul territorio comunale, dove nelle ultime ore si è assistito ad un’impennata di nuovi casi di Covid, specie nel mondo scolastico: “Dopo le diverse segnalazioni ricevute anche dai medici di base, abbiamo deciso di intensificare i controlli nei prossimi giorni soprattutto in prossimità di alcuni parchi – spiega il sindaco di Fiano - se ciò non sarà sufficiente, valuteremo provvedimenti per limitare gli assembramenti, per tutelare le persone e anche le attività già fortemente provate nell’anno passato. Fino a quando non sarà vaccinata gran parte della popolazione dovremo cercare di agire tutti responsabilmente per tutelare la nostra comunità”.

Anche a Castelnuovo di Porto il sindaco, Riccardo Travaglini, si è rivolto via Facebook direttamente alla cittadinanza, a fronte di un incremento di casi del 50% negli ultimi 5 giorni: “Mi appello al vostro senso di responsabilità – spiega il primo cittadino del borgo tiberino – per affrontare insieme questo momento difficile. Monitoreremo la situazione da vicino, e se necessario prenderemo provvedimenti specifici”.

