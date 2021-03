Rieti Covid, bollettino del'11 marzo: un morto, 75 casi e 51 guariti

11 marzo 2021 a

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Viterbo: un morto, 75 casi e 51 guariti. I nuovi casi si sono verificati Rieti (17), Borgorose (2), Cantalice (5), Caste. Sant'Angelo (1), Cittaducale (5), Collalto Sabino (3), Collevecchio (2), Contigliano (4), Fara in Sabina (15), Greccio (2), Mompeo (1), Monteleone Sabino (4), Montenero Sabino (1), Montopoli in Sabina (2), Poggio Bustone (1), Poggio Mirteto (5), Poggio Nativo (1), Scandriglia (2), Tarano (1) e Toffia (1). A perdere la vita un uomo di 74 anni (struttura ospedaliera Roma).

Si registrano 51 nuovi guariti: (15) Rieti, (1) Antrodoco, (1) Borgorose, (2) Cantalice, (1) Cantalupo in Sabina, (2) Cittaducale, (3) Contigliano, (12) Fara in Sabina, (1) Forano, (2) Greccio, (1) Labro, (1) Magliano Sabina, (2) Montopoli in Sabina, (4) Poggio Mirteto e (3) Torricella in Sabina.

Nelle ultime 24 ore il numero tamponi eseguiti è 354. Numero totale tamponi eseguiti: 59.570. Totale positivi in provincia di Rieti: 785. Numeri che ancora impongono di mantenere alta l'attenzione in tutto il territorio provinciale. La situazione nel resto della Regione, infatti, non sta migliorando.

Intanto dalla Regione Lazio arriva un monito dopo i dati sui contagi: "I dati del contagio sono in aumento e raggiungono i livelli di due mesi fa, con un trend di crescita rispetto alle due settimane precedenti. Lo scenario è previsto in netto peggioramento, bisogna mantenere altissimo il livello di guardia. Non è possibile concedersi nessuna distrazione, il virus con le sue varianti sta riprendendo vigore, la priorità è quella di interrompere ora la catena di trasmissione", si legge in una nota dell'unità di crisi sul coronavirus. Per quanto riguarda la campagna vaccinale ad ora prenotati 63219 cittadini della fascia d'età 79-78 anni e 51557 cittadini della fascia d'età 77-76 anni. E' stata superata quota 600 mila somministrazioni, il 10% della popolazione della Regione Lazio.

