Rieti, cade dallo snowboard al Terminillo e si ferisce a una gamba. Salvato dai vigili del fuoco

E' caduto dallo snowboard mentre scendeva verso Pian de Valli al Terminillo. Protagonista dell'incidente che è avvenuto nel pomeriggio del 10 marzo un giovane reatino che, in seguito alla caduta, è rimasto ferito a una gamba e si è trovato nell'impossibilità di muoversi. E' riuscito tuttavia ad allertare i soccorsi e poco dopo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Rieti che sono saliti fino alle pendici del Terminillo. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare, tuttavia i vigili dopo aver raggiunto il ferito si sono resi conto della serietà della situazione.

A quel punto i pompieri sabini, grazie anche ai Sanitari del 118 presenti in posto anch'essi dai primi momenti, hanno riportato l'uomo ferito sulla pista consegnandolo poi al personale medico per il trasporto al nosocomio cittadino per le cure del caso. Alle operazioni ha partecipato anche il personale del Soccorso Alpino. Insomma un'altra operazione di salvataggio andata a buon fine sul Terminillo.

La montagna reatina, nonostante lo stop e la chiusura degli impianti di discesa e risalita, in questa stagione è ugualmente frequentata da tante persone, specie nel fine settimana. Tra loro ci sono coloro che praticano le discipline comunque permesse nonostante i divieti imposti dai vari Dpcm firmati dai governi Conte e Draghi per cercare di contenere la diffusione del Covid-19. Tra queste c'è lo slittino, lo snowboard e lo sci d'alpinismo. Infatti nelle ultime settimane molti degli interventi del soccorso alpino, dei vigili del fuoco o del 118 hanno riguardato queste "categorie" di appassionati della montagna. Uno degli interventi più significativi ha riguardato una bambina, un paio di settimane fa, che è stata travolta da uno slittino. La montagna reatina nelle ultime settimane è stata scelta anche da diversi vip per passare qualche ora sulla neve come la showgirl Elena Santarelli oppure il centravanti della Roma Edin Dzeko.

