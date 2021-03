Rieti, elezioni amministrative. Slitta in autunno il voto in otto comuni della provincia

11 marzo 2021 a

Saranno 5.583 gli elettori di otto comuni della provincia di Rieti che il prossimo autunno saranno chiamati alle urne per rinnovare i consigli comunali e i sindaci. Lo ha stabilito l’ultimo decreto legge del 5 marzo che, in considerazione del permanere dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in deroga alla vigente normativa, ha disposto che le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali per l’anno in corso si terranno in una domenica e lunedì compresi tra il 15 settembre ed il 15 ottobre 2021. Tutto però è legato all’evolversi della pandemia.

Se i numeri dei contagi, grazie ai vaccini e alla applicazione rigida delle norme Covid dovessero diminuire o essere contenuti, allora le elezioni si svolgeranno in una domenica e lunedì compresi in quell’arco temporale. Le operazioni di voto si svolgeranno nella giornata di domenica dalle ore 7 alle ore 23 e nella giornata di lunedì dalle ore 7 alle ore 15. Nella provincia di Rieti i comuni interessati dal rinnovo degli organi per scadenza del mandato sono Ascrea, Borbona, Borgo Velino, Cittareale, Collalto Sabino, Fiamignano, Monteleone Sabino, Torri in Sabina. Come detto saranno 5.583 i reatini aventi diritto al voto, dato fotografato dalla Prefettura di Rieti il 31 gennaio scorso e quindi suscettibili di minime variazioni determinate da decessi, nuovi 18enni e cambi di residenza. Più uomini che donne al voto. I primi saranno 2.825, le seconde 2.757. Il comune più grande che rinnoverà il suo consiglio comunale sarà quello di Fiamignano con i suoi 1.202 avanti diritto al voto, poi Torri in Sabina (1.058), Monteleone (1.045), Borgo Velino (821), Borbona (523), Cittareale (379), Collalto (370) e infine Ascrea (184). Insomma per questi comuni la campagna elettorale sarà più lunga.

Nella stessa data si terranno inoltre le eventuali elezioni amministrative nei comuni eventualmente commissariati nei prossimi mesi comunque prima di fine luglio.

