Rieti Covid, il bollettino del 10 marzo: due morti, 70 casi e 25 guariti

Emergenza coronavirus, il bollettino della Asl di Rieti: 2 decessi, 70 nuovi casi e 25 guariti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dall'ultimo aggiornamento del 10 marzo relativo all'andamento della pandemia in provincia di Rieti. A perdere la vita due uomini di 76 e 68 anni che erano ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Camillo de Lellis di Rieti.

I nuovi casi si sono registrati a Rieti (22), Antrodoco (1), Borgo Velino (2), Borgorose (4), Cantalice (8), Castel Nuovo di Farfa (1), Collalto Sabino (1), Contigliano (1), Fara in Sabina (1), Greccio (1), Magliano Sabina (1), Monte San Giovanni (5), Montopoli in Sabina (3), Pagani Sabino (1), Pescorocchiano (2), Poggio Bustone (1), Poggio Mirteto (7), Salisano (1), Scandriglia (5), Selci (1) , Tarano (1). Si registrano 25 nuovi guariti: (13) Rieti – (1) Amatrice – (1) Cantalice – (1) Contigliano – (2) Fara in Sabina – (1) Forano – (1) Monteleone Sabino – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (2) Scandriglia – (1) Selci. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 725 tamponi. Dall'inizio della pandemia 59.216. Totale positivi in provincia di Rieti: 762.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione grazie ad un accordo di collaborazione con la Asl di Rieti, si amplia ulteriormente l’attività di vaccinazione anti covid19 eseguita dai Medici di famiglia della provincia di Rieti. 1.020 le dosi di vaccino in fase di distribuzione da parte della Asl di Rieti. "L’importante coinvolgimento dei Medici di famiglia è destinato ad ampliarsi nei prossimi giorni, così da creare una rete sempre più capillare sul territorio", hanno fatto sapere dalla Asl. Iri, 9 marzo, il numero di dosi di vaccino anticovid19 somministrate in provincia di Rieti era 14.660, mentre il numero di prenotazioni 17.289. Da oggi, mercoledì 10 marzo, al via le prenotazioni per tutti i cittadini del Lazio con un’età compresa tra i 77 e i 72 anni.

