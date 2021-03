Nerola, chiuse le scuole nel paese che fu zona rossa durante il lockdown

10 marzo 2021 a

La cosa era, purtroppo, nell’aria (Corriere di Rieti di ieri, ndr), e alla fine si è materializzata. Dopo Fara Sabina, anche il Comune di Nerola ha dovuto chiudere, causa Covid, le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio del Comune alle porte della provincia di Rieti, che confina proprio con quello farense, e che con quello farense condivide uno scambio di iscritti e di personale scolastico che si sposta, per studio e o per lavoro, tra i due Municipi.

Il Comune teme la zona rossa. Il sindaco: "Possibili altre restrizioni"

Troppo rischiosa la situazione venutasi a creare all’interno dei plessi, tale da mettere in pericolo la tenuta dell’intero territorio, che appena un anno fa fu dichiarato zona rossa per due settimane. “Ad oggi la situazione epidemiologica da Covid-19 all’interno delle scuole sta subendo un incremento costante - si legge nell’ordinanza sindacale - costituendo si fatto una circostanza molto pericolosa non solo per gli studenti e il personale scolastico, ma per l’intera collettività”. Da qui scuole chiuse fino a lunedì 15 marzo.

Coronavirus, test rapidi nelle scuole dell'ex zona rossa di Nerola

E le chiusure dei plessi potrebbero estendersi ancora: anche Moricone, Comune della Sabina romana non molto lontano da Nerola, sta effettuando uno screening a tappeto sugli iscritti delle scuole materna ed elementare, a seguito dei casi di positività riscontrati nelle ultime ore; controlli sono in corso anche a Fiano Romano, sulla sponda tiberina della Sabina romana, e a Capena, dove i contagi sono tornati a crescere e non poco nelle ultime ore. Per tutti questi Comuni, così come per Fara Sabina, cresce l’allerta per le imminenti modifiche in arrivo al Dpcm del Governo, che potrebbe introdurre un automatismo tale da decretare la zona rossa per quei territori che, nell’arco della settimana, vedranno raggiunta o superata la soglia dei 250 casi accertati ogni 100mila abitanti, con i dovuti rapporti percentuali sulla popolazione residente, e indipendentemente dai guariti. Un dato che potrebbe far scattare una “zona rossa allargata” per numerosi Comuni della Sabina, reatina e romana.

