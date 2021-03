Monterotondo, cinque auto travolte da una frana

Matteo Torrioli 10 marzo 2021 a

Una grossa massa di fango e argilla si è staccata ieri pomeriggio, 9 marzo, intorno alle 15.30, a Monterotondo Scalo, tra via Vallagati e via Alcide De Gasperi. A causa delle piogge degli ultimi giorni, tonnellate di materiale sono scivolate verso la strada, travolgendo un’automobile parcheggiata. Cinque le auto trascinate a valle e fortunatamente non ci sono state persone coinvolte. Sul posto sono prontamente intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale, protezione civile e carabinieri, coadiuvati anche dalle unità speciali e squadre cinofile per accertarsi che non ci fossero persone sotto il fango.

Sul posto anche il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone, la vicesindaca ed assessore ai Lavori Pubblici Isabella Bronzino e l’assessore alla polizia locale Alessandro Di Nicola. “Sono giorni che piove con una intensità molto bassa – ha spiegato la Bronzino, ingegnere e che conosce bene queste situazioni – e l’acqua riesce a permeare il terreno. L’argilla, evidentemente, era completamente satura. Questa collina, nel tempo, è stata utilizzata come cava per raccogliere il materiale per le fornaci di mattoni”. Citando l’opera dei nani raccontati dal maestro Tolkien nel Signore Degli Anelli qualcuno, nel corso degli anni, ha scavato troppo a fondo. “Queste colline dovrebbero avere un angolo sul versante di massimo 25-30 gradi. Invece – ha spiegato sul posto la Bronzino – ci ritroviamo un angolo che va dai 45 ai 60 gradi, quindi un angolo non naturale. Quando il terreno è secco resiste. Quando invece è completamente saturo di acqua perde coesione e passa dallo stato solido allo stato liquido”.

Anche gli altri versanti della collina destano preoccupazione. “Sono passata con i responsabili di edilizia privata ed abbiamo individuati due punti, più piccoli, ma che presentano delle criticità”. La Bronzino ha tenuto a precisare che l’area dove è avvenuta questa valanga “è privata. Si tratta della stessa società che ha costruito il palazzo che si trova di fronte alla collina. Nel progetto e nell’autorizzazione per la costruzione erano presenti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in questa collina, lavori che non sono stati fatti e che andranno eseguiti. Il Comune riprenderà la proprietà della collina nel momento in cui verranno realizzati tutti gli interventi previsti. Si interverrà con un’ordinanza contingibile e urgente per far svolgere alla ditta i lavori. Inoltre abbiamo già preparato un’ordinanza per chiudere via di Vallagati, permettendo solo l’accesso ai residenti dal lato di Santa Maria”.

