Rieti, movida violenta. Scatta il daspo anti rissa per due giovani

Il questore di Rieti, Maria Luisa Di Lorenzo, ha disposto per due giovani reatini la misura di prevenzione del divieto di accesso in alcune aree urbane del centro cittadino e nei locali di pubblico intrattenimento presenti, per la durata di sei mesi, poiché resisi responsabili di episodi di violenza nelle zone della “movida” reatina. Le misure, adottate per la prima volta a Rieti, sono l’attuazione del “Daspo urbano antirisse”, la cosiddetta “norma Willy” che ha inasprito il regime sanzionatorio del delitto di rissa, estendendo al questore la possibilità di applicare questo particolare Daspo, emanata a seguito della nota tragica vicenda avvenuta a Colleferro, nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, in cui ha perso la vita Willy Monteiro Duarte, un ventunenne ucciso brutalmente da quattro giovani del luogo durante una rissa davanti ad una discoteca. Un episodio che h sconvolto l'Italia intera spingendo verso questa novità legislativa.

I provvedimenti, emanati e notificati dalla Divisione di polizia anticrimine della Questura di Rieti, sono scaturiti per due minorenni resisi responsabili di due aggressioni, il 23 gennaio ed il 1° febbraio scorsi, nei confronti di loro coetanei. In quelle circostanze i due minori violenti, che avevano causato importanti lesioni ai due malcapitati, erano stati denunciati in stato di libertà alla locale autorità giudiziaria dagli agenti della polizia di Stato che erano impegnati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti dal questore di Rieti per la verifica del rispetto delle norme anti Covid-19 ed attuati nelle zone della “movida” reatina.

Gli episodi delle ultime settimane hanno spinto il questore firmare il provvedimento anche per prevenire altri fenomeno di violenza tra i giovani e per evitare fatti come quelli che sono avvenuti in altre città dove, gruppi di giovani si sono dati appuntamento sui social per poi scontrarsi in vere e proprie risse all'aperto.

